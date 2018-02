Senátor Valenta: Nebuďme poslední!

Již řada zemí Evropy zakázala muslimkám zahalování obličeje na veřejnosti. S tímto krokem, ke kterému přistoupila například Francie, ale také Německo, Rakousko, Belgie, Nizozemsko či Bulharsko a nově přibude Dánsko, naprosto souhlasím a Česká republika by se měla dát stejnou cestou.

Nechápu, proč bychom měli komukoliv umožňovat zahalování tváře – je nutné, aby bylo možné každou osobu identifikovat podle obličeje. Nedokážu si například představit, jak by policie mohla hledat pachatele trestného činu, který by byl od hlavy až k patě zabalený do černého hábitu a trčely by mu maximálně oči – a i ty by byly zakryté síťkou.

V soukromí domova ať lidé nosí, co chtějí. Zahalování obličeje na veřejnosti je ale v naší zemi podle mého názoru přinejmenším neslušné. České ženy si při návštěvě některých zemí či míst také nemohu dovolit například odhalit ramena. Jednoduše jiný kraj – jiný mrav. A pravidla se musí respektovat.

