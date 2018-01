Senátor Valenta: Nepřijímat další zákony

Myslím si, že předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa to poptával velmi trefně. Politici by už neměli přijímat žádné další zákony, ale měli by udělat pořádnou inventuru a proškrtat nadbytečné zákony. Český právní systém je doslova zaplevelený tisíce paragrafy, ve kterých se už ztrácí také odborníci, natož běžní lidé nebo podnikatelé. Za poslední čtyři roky navíc přibylo další velké množství regulačních zákonů, které přinesly růst byrokracie i posílení státního regulačního „dobrodiní“. Takže pojďme všichni vzít rozum do hrsti a místo nových zbytečných zákonů pojďme ty zbytečně rušit a to bez náhrady. Co říkáte, dobré novoroční předsevzetí pro české politiky?

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Valenta: Dovolená také pro OSVČ Piráti: Vláda chce v jednacím řádu vlády posílit pravomoci premiéra a omezit přístup veřejnosti k informacím Senátor Valenta: Kam vedou státní regulace Cesta do pekla: Zákonů už je tolik, že je ani není možné všechny dodržet. Takže je lidé začnou ignorovat...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV