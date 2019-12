Senátor Valenta: Nová nemocnice ochromí kraj v mnoha oblastech

Především je třeba si uvědomit, velmi jde o zásadní bod, který ovlivní život kraje na mnoho let dopředu. A proto je podle mne velká škoda, že o tento bod nebyl součástí programu zastupitelstva. O jeho projednávání tedy nevěděli občané, kteří na to mají ze zákona právo, místní samospráva a dokonce ani samotní členové zastupitelstva, kteří k němu včas neobdrželi podklady.

Především jsem však zklamán tím, že někteří zastupitelé dokázali tak rychle otočit svůj dosavadní postoj.

To, co bylo schváleno jako investiční záměr kraje, totiž bude představovat především jeho enormní finanční zatížení. Celý projekt plave na vodě, a to především v oblasti ekonomické. Je jisté, že kvůli nové nemocnici nebude dost peněz na další důležité investice v kraji – dá se tak očekávat omezení podpory sportu, kultury, investic do škol, ale také do dopravy apod. Logicky platí, že pokud musím na jednu stranu dát, na druhé musím vzít. Není proto jednoduše možné, aby se tato obrovská investice neprojevila v ostatních oblastech života v kraji.

Než se nová nemocnice vyprojektuje a postaví, potrvá to cca 8 let. Jenže co se bude dít po tuto dobu? Do současné KNTB investice nepůjdou – nebude z čeho brát. Jak lékaři, tak i pacienti tedy budou v naprosto nevyhovujících, chátrajících budovách. Provedou se maximálně nezbytné údržby. Jenže i ty budou stát desítky až stovky milionů, které doslova vyletí oknem. Očekávat tak je možné dramatické zhoršení péče o pacienty kraje. Lékaři a další zdravotnický, ale také nezdravotnický personál (mimochodem jedná se zhruba o 2200 osob), bude pracovat v naprosto nevyhovujících podmínkách. Management nemocnice přitom již dnes nezvládá řízení personálu. Ten je značně nestabilní a právem se bouří. Může si snad kraj dovolit odchod personálu?

Ano, myšlenka nové nemocnice je krásná, ale nebyly objektivně posouzeny všechny varianty. Navíc - stávající nemocnice již dávno mohla vypadat úplně jinak. Generel pro její rekonstrukci je vypracován řadu let. V Uherském Hradišti to šlo, tak proč ne ve Zlíně? Navíc si neodpustím zásadní otázku - copak kvalitní péče a pacienty stojí na cihlách, omítkách a nových budovách? Nestojí spíše na lidech?

Bod, jehož nečekané zařazení do programu dnes asi řeší celý kraj, není žádnou banalitou. Jde o záležitost významnější, než je například roční krajský rozpočet. O to více mne mrzí, že jeho projednání proběhlo tak zbrkle. Vždyť se nejedná o ledajakou investici – jde o miliardy, které bude kraj splácet dlouhá léta, což ovlivní život všech obyvatel kraje.

