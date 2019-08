Senátor Valenta: O co ve skutečnosti migrantům jde?

O CO VE SKUTEČNOSTI MIGRANTŮM JDE? Nazývejme věci správnými jmény. Jsou migranti chudáci, kteří utíkají před válkou, nebo chtějí, aby jim pečení holubi sami létali do úst? Pokud je správně varianta „A“ – proč se tedy masívně hrnou až do Evropy, když mohou zůstat v některé z afrických zemí a být tak nablízku svým příbuzným? Proč často vznášejí nemístné nároky na finance, bydlení, stravu, finanční zajištění a podobně? Proč se v zemích, kde se jim podaří získat azyl, nepřizpůsobují místním tradicím a hodnotám? Proč předstírají neuvěřitelnou chudobu, když „převozníkům“ za cestu do Evropy platí statisíce? Proč se neučí místnímu jazyku? Proč si nehledají práci a nesnaží se společnosti vrátit to, co do nich vkládá? Proč se přijetí do vytyčených zemí domáhají neuvěřitelnou vlnou agrese? Proč se řada z nich dopouští pouliční kriminality? Proč zde prosazují svou víru a zvyky? Proč se některé skupiny radikalizují? Dovolili bychom si to my u nich? Se zlou bychom se potázali, tím jsem si jistý. Opakuji stále dokola: pokud někdo těmto lidem pomáhat chce, musí tak činit v jejich původní vlasti. Masívní přesuny Afričanů do Evropy problémy neřeší, ale pouze eskalují. Vždyť tito lidé jsou často bez dokladů, nebo je mají falešné. Nikdo neví, co jsou zač, často ani kolik jim je vůbec let. A je opravdu těžké mezi nimi rozeznat, kdo pomoc skutečně potřebuje, a kdo se nám později „odvděčí“ radikalismem. Opravdu není povinností Evropy nepřizpůsobivé migranty přijímat!

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Valenta: Evropa se zbláznila? Senátor Valenta: Ano srovnávací studii Senátor Valenta: To je snad špatný vtip Senátor Valenta: Populismus namísto řešení reálných problémů?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV