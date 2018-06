Senátor Valenta: Oslavme s dětmi konec roku

Velice dobře si vzpomínám na doby, kdy jsem byl dítě školou povinné. Pamatuji si na to, jaký stres řada spolužáků a hlavně spolužaček zažívala během předávání vysvědčení a zvláště pak k vůli obavám z reakce rodičů na špatné známky. Bohužel se ani dnes v tomto směru v mnoha rodinách nic nezměnilo. Všechny děti navíc nemohou mít samé jedničky. Proto ať už zítra vysvědčení dopadne jakkoliv, přimlouvám se za to, abychom děti chválili za to, co jim jde a ne je nepřiměřeně kritizovali za to, co se nepovedlo. Nikdo přece není dokonalý.

Dětem končí škola a začínají vytoužené prázdniny, to je důvod k radosti.

Všem dětem přeji krásné prázdniny!