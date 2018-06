Senátor Valenta: Tady vzniká život

Na pozvání MUDr. Davida Rumpíka, šéfa Kliniky reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně, jsem se rád přišel podívat na to, jak současná medicína dokáže pomáhat neplodným párům, toužícím po dětech. Byl jsem opravdu mile překvapen příjemným prostředím i personálem. Podobným aktivitám velmi fandím i přesto, že sám děti mám. Navíc je skvělé vidět, že odborníci dnes dokáží téměř zázraky a děti tak mohou vyrůstat i v rodinách, kterým by to jinak příroda a zdravotní dispozice neumožnily. Zlínská klinika IVF již pomohla na svět více než čtyřem tisícům dětí do rodin, kde si jich skutečně váží a tento dar neberou jako samozřejmost. To si zaslouží velký obdiv a úctu…