Senátor Valenta: Evropská komise si zřejmě zase nudou kousala nehty

Povinné ručení i na elektroautíčka? No to snad ne…

Evropská komise si zřejmě zase nudou kousala nehty, a tak dumala a dumala, čím by lidem zase zavařila, až vydumala. Tentokrát by to měli odnést majitelé segwayí, elektrických kol a koloběžek a zřejmě také elektroautíček pro děti. Na to vše bychom měli mít a tudíž platit povinné ručení.

Už vidím, jak si například senioři, kteří si ze svých poctivě našetřených úspor koupí elektrokolo, budou moci dovolit platit každý rok povinné ručení. A stejně tak rodiče malých dětí, jejichž caparti si to drandí v elektroautíčku.

To bychom pak mohli jít ještě dál – je třeba přece mít také kontrolní mechanismus a trestat – takže policie by mohla stát u dětských hřišť a kontrolovat, zda dítě jezdí s platnými doklady od vozítka. A běda rodičům, kteří na povinné ručení zapomenou – ty je třeba pořádně zkasírovat. To je přece naprosto absurdní!

Ivo Valenta BPP



Nepolemizuji s tím, že lidé na těchto prostředcích mohou způsobit dopravní nehodu – tu ale stejně tak může způsobit cyklista na běžném kole, koloběžkař na koloběžce bez elektrického pohonu, nebo třeba běžný chodec či bruslař na inlinech. Budou tedy i oni muset mít povinné ručení nebo technickou kontrolu na podrážky obuvi či brusle?

Ano, pokutujme skutečné a bezohledné hříšníky, s tím souhlasím. Způsob, který vymyslela evropské komise je ale (alespoň podle mne) hloupý a špatný.

