Senátor Valenta: Pomoc mladým rodinám je nezbytná, ale musí být také spravedlivá

Poslanecká sněmovna schválila rozumný krok vůči rodinám s malými dětmi – tím je navýšení rodičovského příspěvku o 80 tisíc korun. (ZDE) Je zapotřebí mladé páry motivovat k tomu, aby se nebály mít děti v obavách, že to finančně neunesou. Návrh má však jeden velký nedostatek. V naší zemi jsou desítky tisíc rodin, které sice o dítě ve věku do čtyř let pečují, navýšení se však na ně nevztahuje. Proto jsem se rozhodl, že k zákonu podám pozměňující návrh, který by tuto nespravedlnost zrušil. Již nyní se na mne jednotlivé rodiny začínají s žádostí o pomoc obracet. Jedná se o ty rodiče, kteří právě proto, aby vyžili, zvolili možnost rychlejšího čerpání, a tak jim již byl rodičovský příspěvek vyplacen – ti jsou tak oproti těm, které nedostatek financí naopak tolik netížil a výplatu příspěvku si tedy mohli dovolit rozložit do delšího časového úseku, znevýhodněni. Nemůžeme se přece vykašlat na přibližně 70 tisíc rodin! Věřím, že kolegové ze Senátu, do kterého nyní nový zákon putuje, budou věc vidět obdobně.

