Senátor Valenta: Rodina = máma, táta a děti

Vím, že všude ve světě, Českou republiku nevyjímaje, žijí nejrůznější menšiny. Opravdu si ale nemyslím, že je vhodné prezentovat dětem jako rodinu lesbický pár, vychovávající děti – byť by to bylo formou animovaného seriálu. Tím spíše nesouhlasím s tím, aby byly podobné záležitosti dětem pouštěny na veřejnoprávní televizi (ČTD), a ještě hůře v době, kdy parlament projednával návrh na uzákonění manželství párů stejného pohlaví. Na soužití osob stejného pohlaví může mít samozřejmě každý svůj názor a já mu ho neberu. Jak jsem řekl již dříve, soukromí je věc každého jednotlivce. Nicméně i přesto, že očekávám i rozzuřené a agresívní komentáře, trvám na tom, že rodinu tvoří máma, táta a děti – ostatně tak to přece zařídila i příroda a tento tradiční model by také měl být prezentován dětem.

