Senátor Valenta: Sedře ANO vláda lidi z kůže?

Ministryně financí nabádá města ke skutečně zvláštnímu kroku. Pokud prý v městských kasách chybí peníze, rozpočet mohou navýšit tím, že z místních lidí vytáhnou více peněz. Stačí, když jim navýší daň z nemovitosti. Je to prý jen o politické odvaze. Dělá si snad ministryně financí legraci?! Ano, obce nohou daň z nemovitostí znásobit, podle Schillerové dokonce až pětinásobně. Jenže tento krok radnice příliš nevyužívají. A není divu – vždyť by města docílila jediného, lidé by se odtud stěhovali do míst, kde se je nikdo nesnaží sedřít z kůže. Zakopaný pes je v tom, že obcím rostou náklady na přenesený výkon státní správy – a na ten by logicky měly získat peníze právě od státu. Jenže ministerstvo jim nechce uvolnit více prostředků, a tak by podle paní Schillerové bylo zřejmě nejlepší, kdyby povinnosti, které obcím ukládá stát, hradili prostřednictvím navýšených daní právě občané, což rozhodně není správný postup.

Ivo Valenta BPP



senátor

autor: PV