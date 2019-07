Senátor Valenta: Stali bychom se tak jedním z nejdražších poskytovatelů místních poplatků v Evropě

Děkuji, pane předsedající, dobrý den, paní ministryně, senátorky a senátoři. Dlouhodobě je o mně známo, že nejsem zastáncem skrytých poplatků, daní, pokut a všech možných restrikcí vůči podnikatelům anebo v tomto případě ubytovatelům, hoteliérům atd.

Tady se samozřejmě nemohu ani ztotožnit s návrhem, který šel až na poplatek 100 korun místo 50 korun, což si myslím, že je velmi přehnané, a za chvilku vám řeknu, proč.

A určitě se připojuji k panu senátorovi Horníkovi a k jeho návrhu na zamítnutí tohoto zákona a nechat to, jak to je, protože zavedení nového poplatku bychom se stali, dá se říci, jedním z nejdražších poskytovatelů místních poplatků v Evropě. Pokud bychom šli na 100 korun, tak jednoznačně nejdražší, a pokud na 50 korun, a já vám řeknu poplatky, které má Londýn 3,40 euro, Madrid 2,50 euro, Barcelona 2,48 euro, Lisabon 1 euro, Ženeva 2 euro, Vídeň 0,15 euro, Bratislava 0.50 euro, Krakow 0.40 euro, Mnichov je bez poplatku, Berlín 0,50 euro, Benátky 3 euro.

Nedokáži si představit, že v našich malých destinacích, dejme tomu u nás Zlínský kraj nebo u vás některých senátorů, kdyby tam bylo 50 nebo 100 korun, tak je to nepřijatelné. Tady třeba byly argumenty, že Praha atd. Ale 70 % návštěvníků našich hotelů jsou čeští turisté a čeští návštěvníci. A pro ně takovéto navýšení by znamenalo například 1.200 korun řekněme rekreace šestidenní pro čtyři účastníky, to znamená pro nějakou rodinku. A teď si představte, že jsou to třeba kempy, které účtují 100 a 150 korun za noc. To znamená, že tento poplatek je vlastně úplně nehorázný, protože kdyby to bylo 50 korun, tak místo 100 korun zaplatí 150 korun a je to trestání turistů nebo rodin, které nemají takové příjmy, aby si mohly dovolit platit velké poplatky.

Mám zde ještě studii Vysoké školy hotelové v Praze, že při navrhované maximální sazbě 50 korun na osobu a den pobytu vyberou obce celkem 1,5 mld. Kč, které mohou využít pro rozvoj infrastruktury obcí oproti současným 700 milionům korun ročně.

Ale tady, jak jsem již řekl, narážíme na klientelu, která je ze 70 % česká, takže se opravdu přikláním k tomu nenavyšovat tyto peníze, nechat to v původní hodnotě, a přikláním se k návrhu zrušit. Děkuji.

