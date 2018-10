Senátor Valenta: Stop nesmyslným pokutám

Dlouhodobě s kolegy senátory usiluji o to, aby si cyklisté mohli dát na cyklotrasách a vinných stezkách sklenku piva nebo pohárek vína. Nyní výbor pro zdravotnictví a sociální politiku doporučil horní komoře parlamentu přijetí naší novely, která by povolila toleranci alkoholu 0,5 promile, přičemž by se tato změna týkala jen cyklostezek, vinných stezek a silnic III. tříd.

Doufám, že poslanci tentokrát otevřou oči a novelu nepohřbí stejně, jako to udělali minule. Je na čase, aby byla nehorázným pokutám pro cyklisty za sklenku piva nebo pohárek vína, které se mohou vyšplhat až do výše 20 tisíc korun, vystavena stopka.

Naopak bychom měli podporovat vinaře a živnostníky, jejichž sklípky či provozovny s občerstvením lemují tyto trasy. Náš region je doslova protkán podobnými stezkami. A je opravdu hloupé pokutovat cyklisty za to, že ochutnají víno v místních vinných sklepích, případně že budou chtít uhasit žízeň pivem po jídle v příjemné hospůdce u cyklostezky.

Ivo Valenta BPP



