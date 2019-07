Senátor Valenta: Studijní fond opět štědře naděloval

„V uplynulých dnech proběhlo další kolo fondu, v jehož rámci bylo podpořeno 25 studentů. Mezi ně byl tentokrát rozdělen více než jeden milion korun. Upřímně mne těší, že fond skutečně pomáhá. Vždyť od doby svého založení podpořil již 117 žádostí a rozdělil více než 6 milionů korun. Navíc od studentů získávám také zpětné vazby, takže vím, že tyto prostředky skutečně slouží dobré věci,“ uvedl senátor a zakladatel fondu, Ivo Valenta s tím, že by byl velmi rád, kdyby následně studenti nabyté znalosti a vědomosti zužitkovali právě v domovském regionu.

Aktuálně podpoření studenti získají znalosti například na univerzitách v Estonsku, USA, Německu, Makedonii, Irsku, Švédsku, Finsku, Španělsku, Portugalsku a v neposlední řadě v Indonésii. Již v minulosti se někteří ze studentů díky fondu mohli zúčastnit stáží na tak prestižních univerzitách, jakými jsou například známý americký Harvard, University of Warwick v Anglii, špičková francouzská univerzita na politické vědy Institut d'etudes politiques de Paris, University of Calgary v Kanadě, School of Visual Arts v New Yorku a mnoho dalších.

“Momentálně studuji bakalářský program na Delft University of Technology v Nizozemí. Konkrétně jde o letecké a vesmírné inženýrství. Studijní fond mi umožnil se ve druhém roce mého studia naplno věnovat rozvoji akademické kariéry. Nemusel jsem již pracovat v rozvozu pizzy a věnoval jsem se namísto toho takzvanému Bachelor Honours Programme pro nejlepší studenty z mé fakulty. Díky studijnímu fondu mohu navíc příští rok absolvovat výměnný pobyt na Nanyang Technological University v Singapuru, kde budu studovat umělou inteligenci a robotiku,“ uvedl jeden z podpořených studentů, Marek Trávník.

Další z podpořených studentek je například Barbora Čudová, která se rozhodla studovat molekulární biologii na University of Denver v USA: „Studovat molekulární biologii na zahraniční univerzitě a podílet se jako student na výzkumu v oblasti medicíny bylo vždy mým snem. Zahraniční studium je však velmi nákladné. Štědrý příspěvek pana senátora Valenty mi pomohl tento můj sen splnit.“

Senátor Ivo Valenta se rozhodl zřídit speciální Studijní fond krátce po svém zvolení na pozici senátora České republiky. Shromažďují se v něm veškeré příjmy, plynoucí z výkonu jeho politických funkcí. K senátorskému platu tak postupně přibyly také prostředky, získané v rámci jeho pozice krajského zastupitele a zastupitele města Zlína.

Cílem Studijního fondu je umožnit studentům získat zahraniční zkušenosti, ale také jazykové znalosti a především odbornost, kterou by následně mohli zúročit ve Zlínském kraji. O úspěšných žadatelích vždy rozhoduje speciální komise, v níž zasedají sami studenti a učitelé z regionálních škol, kteří vyhodnocují jednotlivé žádosti.

