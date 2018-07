Senátor Valenta: Výsměch občanům

Slovo pokrytectví, které se přirozeně nabízí v souvislosti s informací, že trestně stíhaný premiér připravuje etický kodex pro členy své vlády, je vskutku jen velmi slabým výrazem. Je to důkaz, že premiér Babiš si ve své pozici může dovolit vše, že se může neohroženě vysmívat veřejnosti a skrývat se za podobná gesta, která jsou ovšem zcela prázdná. Zároveň je to důkaz, že Andrej Babiš je přesvědčen, že jeho trestní stíhání, které má v současnosti mocensky pod kontrolou, ještě dlouho nebude dotaženo do konce. A to je velmi tristní výpověď o stavu demokracie a platnosti principu rovnosti před zákonem v naší zemi.

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV