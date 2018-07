„Babišovi nikdy nezapomenu.“ Dávný spojenec vystoupil proti premiérovi

ROZHOVOR Současná politická situace už se podle respektovaného advokáta Milana Hulíka těžko komentuje, protože to je taková absurdita, na kterou nebyl nikdo připraven. „Napadlo by vás někdy, že tady bude ministryní spravedlnosti jmenována, bez ohledu na to, co opsala, nějaká žena, která je expertem na králičí bobky? Myslím, že i tahle politická garnitura ‚prostě to zařídíme, ano, bude líp, nejsme politici, makáme‘, celý tenhle humbuk, celá ta propaganda ANO začíná již končit jako velká sranda,“ prohlásil advokát, který také na krátkou dobu Andreji Babišovi uvěřil a dnes svého kroku jako mnoho dalších „kluků z plakátu“ lituje.

Velkou mediální pozornost vyvolal rozsudek Nejvyššího soudu v kauze H-System. Co mu jako zkušený advokát říkáte?

Předchozí dva rozsudky – krajský a vrchní – rozhodly na základě zásady contra bonos mores (jednání proti dobrým mravům). To znamená, že i když něco není upraveno zákonem, nebo je a postupuje se podle něj, může se stát, že se použití zákona ocitne v rozporu s tzv. dobrými mravy. V takovém případě může soud rozhodnout proti znění zákona. To také udělaly dva předchozí soudy, ale Nejvyšší soud, což nechápu, jejich rozhodnutí zrušil a postupoval rigorózně podle zákona. To se podle mého názoru teď bude řešit. Tím nemyslím aktivity prezidenta Miloše Zemana, ale podle mne rozhodnutí Nejvyššího soudu nemůže projít u Ústavního soudu, protože v tomto případě jde o základní porušení lidských práv. To je špičkový případ porušení dobrých mravů, protože jde o případ, kdy je potřeba použít zásadu contra bonos mores.

AKTUÁLNÍ FOTOGALERIE: A. Babiš navštívil bývalé klienty H-Systemu v Horoměřicích

Fotogalerie: - Babiš řeší H-System

Anketa Oceňujete, jak proti Andreji Babišovi vystoupili Tomáš Klus, Matěj Ruppert a Jiří Macháček? Oceňuji to 11% Odmítám to 82% Je mi to jedno 7% hlasovalo: 5245 lidí



Co říkáte tomu, že se politici do této kauzy zapojují? Premiér Andrej Babiš chce dělat mediátora mezi družstvem Svatopluk a konkursním správcem a prezident Miloš Zeman si zve na Hrad šéfy Ústavního a Nejvyššího soudu. Jak to vnímáte, není to ze strany politiků populismus, snaha o zviditelnění, o získání sympatií veřejnosti?

Není to jen populismus, je to nehorázné porušování principu dělby moci. Ani premiérovi ani prezidentovi nepřísluší zasahovat do rozhodování justice a už vůbec ne si k sobě zvát předsedy soudů a snad jim i radit nebo říkat, jak by měli rozhodovat. Teď musí rozhodnout Ústavní soud. Dělba moci je rozdělena mezi tři pilíře, moc zákonodárnou, výkonnou a soudní, takže jedna moc nemůže zasahovat do moci druhé. A premiér ani prezident si nemohou osobovat nějaké zásahy, ani formou konzultací, zvaní apod. To je nehorázné.

Jak hodnotíte skutečnost, že mnozí politici, jak se ukazuje nejen v tomto případě, kritizují rozsudky soudů nebo přímo konkrétní soudce či dokonce justici jako celek?

Snaží se získávat hlasy, je to líbivé, těm lidem z H-Systému bylo ukřivděno, jde o spravedlnost, každému se nad tím, že mají opustit domovy, sevře srdce. Ale těm politikům vůbec nejde o to, aby se těmto lidem pomohlo. Chtějí jen získávat politické body, to je všechno.

Milan Hulík

Ale není taková kritika rozsudků soudů nebo konkrétních soudců nebezpečná, nenarušuje důvěru v justici jako celek?

Vždyť to největší porušování práva, které se u nás dělo v padesátých letech, začalo tím, že se tvrdilo, že se nebudeme řídit nějakými zákony Marie Terezie, tím měli na mysli ten slavný občanský zákoník z roku 1811, nýbrž že se bude rozhodovat v zájmu pracujícího lidu. Tohle mi to připomíná. Premiér, prezident, prostě politici vůbec nejsou povolaní k tomu, aby rozhodovali o spravedlnosti. To jsou představitelé výkonné moci, rozhodování o spravedlnosti jim nepřísluší, je to skutečně věc soudů. Nepochybuji, že Ústavní soud to napraví podle zásady contra bono mores. Ostatně politici jsou ti poslední, kdo by tady měli rozhodovat o tom, co jsou dobré mravy. Protože oni sami se dobrými mravy nehonosí.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ale i kdyby Ústavní soud rozhodl, že v dostavěných domech mohou družstevníci Svatopluku zůstat, nemůže rozhodnout, že jim domy budou patřit, to by bylo zase v rozporu s jinou částí Listiny práv a svobod týkající se vlastnictví, protože dostavěné domy jsou součástí konkursního majetku. A tím by poškodili ostatní klienty H-Systému, kteří neměli možnost si byty dostavět. Takže se stejně budou jako doposud dohadovat o ceně domů a kauza se bude dál protahovat.

Ano, je to strašně líbivé, když konkursní správce rozdělí získané peníze mezi všechny poškozené. Je to zase populismus jiného zrna. Ale tihle lidé své bydlení zaplatili dvakrát.

Soudy dvakrát rozhodovaly v souladu s dobrými mravy, ale Nejvyšší soud jejich názor nesdílel. Jde-li o otázku dobrých mravů, musí rozhodnout Ústavní soud, kdo z těch soudů má pravdu. Nepochybuji o tom, že se přikloní k rozhodnutím předchozích soudů. A pokud jde o odškodnění těch zbývajících poškozených, to je otázka druhá. To souvisí s trestním řízením ve věci šéfa H-Systemu Smetky, ale je jasné, že kdyby poškozeným byla přiznána náhrada škody, Smetka jim to nikdy nemůže zaplatit. Ti jsou poškozeni také, ale nelze je odškodňovat na úkor těchto lidí tak, že by přišli o své bydlení.

Jistota právního státu se u nás pomalu vytrácí. Nepřispívá k tomu i to, že máme v čele vlády trestně stíhaného premiéra Andreje Babiše? Jak vnímáte v kontextu s jeho stíháním, že se postavil do čela protikorupční komise, vyměňuje lidi nejen v dozorčích radách, jako je ČEZ, ale i v bezpečnostních složkách, že do vlády navrhl lidi, kteří mají problémy s plagiátorstvím?

I bez kontextu trestního stíhání to samozřejmě vnímám strašně negativně. Svým způsobem na to odpovídá článek v posledním čísle Reflexu, kde je popsán jeden den roku 2028, kdy bude velká sláva, protože Česko se konečně stane součástí holdingu Agrofert. Bude vytvořena funkce prvního občana, kterým bude Andrej Babiš, a ta bude spolu sdružovat všechny ministerské funkce. Já jsem si vždycky myslel, když jsem u něj ještě byl, že myslí jako nadsázku, že chce Česko udělat součástí holdingu Agrofert, ale on to myslí vážně. A vrcholu to dosáhlo nápadem, že by on, trestně stíhaný, po dobu, než se najde nový ministr, sám vykonával funkci ministra spravedlnosti. Já jsem přišel ke svému zelináři, kam si chodím každý den pro rychlokvašky, a on mi říkal: „Pane doktore, já už jsem si myslel, že jsme dosáhli v politice dna, ale teď vidím, že jsme ho ještě zdaleka nedosáhli.“ To už se těžko komentuje, protože to je taková absurdita, na kterou nebyl nikdo připraven a s kterou nikdo nepočítal. Napadlo by vás někdy, že tady bude ministryní spravedlnosti jmenována, bez ohledu na to, co opsala, nějaká žena, která je expertem na králičí bobky? Protože ona právní kvalifikaci žádnou neměla, byla na škole, kde právo je jenom jeden z předmětů.

AKTUÁLNÍ FOTOGALERIE: A. Babiš navštívil bývalé klienty H-Systemu v Horoměřicích

Fotogalerie: - Babiš řeší H-System

Anketa Oceňujete, jak proti Andreji Babišovi vystoupili Tomáš Klus, Matěj Ruppert a Jiří Macháček? Oceňuji to 11% Odmítám to 82% Je mi to jedno 7% hlasovalo: 5245 lidí

A pan Babiš, který prohlašoval, že v jeho vládě budou odborníci, řekne, že ona je učenlivá a pilná, že se to naučí. A dokonce exministryně Válková prohlásila, že ji bude pomáhat. Kam jsme se to dostali? To je urážka všech právníků, státních zástupců, soudců, advokátů, když tenhle člověk by měl, bez ohledu na to, že opisovala diplomky, být ministrem spravedlnosti. To už je daleko za tím, co jsme zažili s Jakešem, Červeným Hrádkem a komunisty. Myslím, že to je počátek konce pana Babiše. V Česku nepopulární režimy, v případě komunismu dokonce zločinné, končí jako jedna velká sranda. Myslím, že i tahle politická garnitura „prostě to zařídíme, ano, bude líp, nejsme politici, makáme“, celý tenhle humbuk, celá ta propaganda ANO, začíná již končit jako velká sranda.

Na jednu stranu nám šéf hnutí ANO říká, jak bude líp, ale přesto, že se ekonomice daří, plánuje padesátimiliardový deficit, roste dluh České republiky, daří se jen holdingu Agrofertu. Nyní se objevila čísla, že Agrofert zaplatil na daních přes sedm set milionů korun, ale na dotacích dostal dvě miliardy.

Slyšel jsem to.

Jak vnímáte to, že vláda už při svém jmenování na Hradě a při hlasování o důvěře v Poslanecké sněmovně nebyla kompletní, i když její sestavování trvalo rekordně dlouhou dobu, a že krátce po jmenování z ní navíc museli dva ministři odejít a další ministr to má nahnuté?

Hnutí ANO získávalo podporu díky jednoduchým heslům, které Babišovi poradila jedna americká agentura, žádné dlouhé vysvětlování, prostě primitivní hesla, která působí na voliče, kteří nemyslí. A takových lidí je v tomto státě mnoho. U nás je bohužel spousta lidí jednodušeji uvažujících, kterým to stačilo a stále ho volí.

Ze začátku šly spolu s Babišem do politiky některé známé a respektované osobnosti, třeba jako vy. Většinou všichni postupně odešli, někteří velmi brzy jako vy, jiní později, až když viděli, že jejich kariéra v hnutí ANO pomalu končí. Ale dneska už má ANO problém získat nějaké respektované osobnosti v regionech na kandidáty do Senátu. Kde jsou ti slibovaní odborníci?

Kluci z plakátu zmizeli. Babiš zkusil dostat se nahoru přes Marvanovou, přese mne, říkal, podívejte se, Hulík, obhájce disidentů. Taky řada lidí do ANO vstoupila kvůli mně, protože si myslela, že když jsem tam já, tak Babiš je slušný člověk. To mu nezapomenu, že ze mne udělal užitečného idiota. Ale teď Babiš asi už nemá kde brát. Například mu už asi došli právníci, protože když vytáhl takovou Malou, odbornici na králičí bobky, znamená to, že už v ANO žádný právník není.

Nebo tam není takový právník, který by byl dostatečně loajální ke svému šéfovi…

Když v ANO někdo dneska ještě je, tak to musí být jen jeho stoprocentní fanda. Jinak už tam nikdo nemůže být. Stačilo vidět ten poslední „korejský“ sjezd, kde měl skoro sto procent hlasů. V hnutí ANO jsou lidi jako Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví, nebo Radek Vondráček, šéf Sněmovny, ti na něm visí očima, jako visela ta Malá, jsou jeho naprosto nekritičtí obdivovatelé, fandové, on je pro ně Bůh. A jiní už tam nemohou být. Komu nedochází, co se stalo, co se děje, jsou skutečně jen fideisté, lidé absolutně věřící jako například dodnes věřící členové komunistické strany. Tito lidé se již nezmění, přestože Babiš již popírá základní ideje, které na počátku hlásal. Když jdou do funkcí lidi jako Stuchlík nebo Malá, kteří mají nějaké firmy na vymáhání pohledávek, je to přesně to, proti čemu byl na začátku Andrej Babiš.

Psali jsme: A já vám něco připomenu, promlouvá Zdeněk Zbořil ke Klusovi a dalším ,,odbojným” umělcům. Vzkaz i pro Jana Hrušínského Paraziti! Zaprodanci a samozvanci? Po prohlášení Kluse a „odbojných umělců“ je veselo Vážná výzva: Neposlouchejte rozkazy Babiše, pracovníci BIS! Jednou se vás děti budou ptát... Tomáš Klus a boj proti Babišovi? Promlouvá Miroslav Kalousek

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Libuše Frantová