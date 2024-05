Londýn povede potřetí Khan. Jeho děkovnou řeč ale provázela nepříjemnost

Khan získal něco málo přes milion hlasů, tedy téměř 44 %, a o více než 11 procentních bodů předstihl svou hlavní vyzyvatelku Susan Hallovou z Konzervativní strany. Jedná se o jeho největší individuální mandát ze všech politiků ve Velké Británii, uvedla agentura APOD.

Labourista Khan, který v roce 2016 nahradil Borise Johnsona ve funkci londýnského starosty a který má rozsáhlé policejní a rozpočtové pravomoci, je v posledních letech stále více politikem rozdělujícím společnost. Jeho příznivci tvrdí, že má na svém kontě řadu úspěchů, například rozšíření bytové výstavby, bezplatné školní stravování pro malé děti, udržení nákladů na dopravu na uzdě a všeobecnou podporu londýnských menšin. Jeho kritici tvrdí, že přihlížel nárůstu kriminality, byl proti automobilismu a zbytečně umožnil, aby se propalestinské pochody staly pravidelnou součástí víkendových akcí.

„Čelili jsme nepřetržité negativní kampani, ale nemohu být pyšnější na to, že jsme na šíření strachu odpověděli fakty, na nenávist nadějí a na pokusy rozdělit snahou sjednotit,“ řekl Khan při vyhlášení konečného výsledku. Mezi kandidáty, kteří stáli za ním, byl i hrabě Binface s hlavou zakrytou popelnicí, pravidelný kolorit britských voleb.

„Vedli jsme kampaň, která byla v souladu s duchem a hodnotami tohoto velkého města, města, které nepovažuje naši rozmanitost za slabost, ale za všemocnou sílu, a města, které odmítá pravicový populismus a dívá se dopředu, ne zpět,“ dodal Khan.

Děkovnou řeč londýnského starosty přerušilo hlasité bučení v sále od kandidátů strany Britain First – Británie na prvním místě. Jeden z jejích kandidátů provolával heslo „Cancel London“, tedy zrušit Londýn, zřejmou narážku na dřívější hnutí „Cancel Culture“.

Sadiq #Khan, wins re-election for 3rd consecutive term as Mayor of London. The first ever #London mayor to win a third term in office. pic.twitter.com/pV6Vd1mTfz