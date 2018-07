Nová ministryně Maláčová se rozpovídala, co se v resortu dělo za úřadování dámy z ANO. Nebylo to prý vůbec hezké

Když dostala Maláčová nabídku stát se ministryní, prý ji zvažovala jen několik desítek minut. Už nějaký čas prý přemýšlela o tom, že opustí státní sféru a přejde do soukromého byznysu, ale když dostala ministerskou nabídku, přijala ji, neboť ji považuje za výzvu. Studovala politologii a politickou ekonomii, tak se rozhodla výzvu přijmout. ČSSD by prý měla mít možnost realizovat svůj program. Debatu o stíhaném premiérovi má prý sociální demokracie už za sebou a Maláčová se k tomu nechce vracet.

„Myslím, že tu debatu máme v rámci ČSSD za sebou. Jsem ráda, že vnitrostranické referendum trvalo několik týdnů, měli jsme prostor pro důkladnou debatu, a nakonec se ukázalo, že většina straníků je pro vstup sociální demokracie do vlády. A osobně si myslím, že to není černobílé. Není to přece pouze o legitimizaci Andreje Babiše. Cílem všech politických stran je prosadit aspoň část svého programu a my účastí ve vládě tuto možnost dostáváme. A já si myslím, že bychom se takové příležitosti měli chopit,“ zdůraznila Maláčová.

Jako ministryně prý má celkem 16 priorit, ale na první místo by postavila navyšování minimální mzdy, na druhé místo navýšení platů ve veřejné sféře. Sociální demokraté by rádi navýšili minimální mzdu o 1500 korun na 13 700. Následovat by mělo navýšení důchodů a navýšení rodičovského příspěvku, který se podle Maláčové nezvyšovaly dlouhé roky. Za důležité považuje Maláčová také srovnání platů žen a mužů, případně lepší přístup dětí do školek, nebo dětských skupin, aby mohli jejich matky dříve pracovat. Neméně důležitá je i pomoc matkám samoživitelkám.

Dáma také chce stabilizovat resort. V minulosti ho prý opustila řada pracovníků a teď je ministerstvo údajně na polovině pracovních sil, které by k hladkému chodu resortu byly třeba. Maláčová má pochopení pro některé úředníky, kteří se rozhodli odejít. Sama prý byla nucena slýchat ledacos od spolupracovníků dnes již bývalé ministryně za hnutí ANO Jaroslavy Němcové. Její náměstek Oleg Blaško prý lidem na ministerstvu pravidelně hrozíval, že je dostane „do tepláků“.

„Nebyla to přímo paní exministryně Němcová, ale pan politický náměstek Oleg Blaško. Takto standardně zahajoval jednání – téměř všechna. A nejenom tímto výrazem… Byly to krušné časy,“ zavzpomínala Maláčová.

