Senátor Valenta: Zákaz hovězího jako další potrhlý aktivismus

ZÁKAZ HOVĚZÍHO JAKO DALŠÍ POTRHLÝ AKTIVISMUS? Zákaz konzumace hovězího masa v jedné z londýnských škol. To je prý krok ke snižování uhlíkové stopy. Zákazem hovězího se londýnská škola přidává k řadě firem, které v poslední době začaly odrazovat od konzumace masa. Co to zase je?! Nedokážu si představit něco podobného u nás – to bychom si nemohli dát třeba biftek, svíčkovou, nebo hovězí guláš? Proč? Pokud někdo chce být vegetariánem, veganem nebo naopak „masožroutem“, je to jen jeho volba. K tomu přece nikoho není možné nutit. Jsme od pradávna lovci a sběrači. Že bychom se v budoucnu živili amarouny tak, jako tomu bylo ve známém seriálu „Návštěvníci“? Nebo ještě lépe – co takhle si k obědu dát třeba misku psích granulí? Samozřejmě vyrobených jen z obilovin… V těch jsou navíc i vitamíny a minerály…

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Valenta: Čerpáme málo, a hlavně jen pro vyvolené Senátor Valenta: Pane hejtmane, odstupte. Dříve, než způsobíte další škody Senátor Valenta: Na co tu vládu máme? Jeden nápad „lepší“ než druhý… Senátor Valenta: Za současného stavu naprosto schází kontrola

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV