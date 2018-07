Senátor Valenta: Že by se ledy hnuly?

Konečně posun! Lidé ze Zlínského kraje se snad pokračování dálnic přeci jen dočkají. Senátní výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí totiž pověřil Ministerstvo dopravy urychlením výstavby dálnic D49 a D55, které by měly zlepšit dopravní situaci ve Zlínském kraji. A to považuji za velmi důležitý posun v této záležitosti. Jak jsem zde již několikrát zmínil, hrstka ekoteroristů sabotuje rozvoj kraje, a to nejen v oblasti dopravní infrastruktury, již řadu let. Není ale přece možné, aby pár podivínů mělo v hrsti kvalitu života desítek tisíc lidí! Věční stěžovatelé a pseudoochránci ohrožených druhů zvířat (které se navíc v dané lokalitě podle odborníků vůbec nevyskytují) by jinak mluvili, kdyby to byli oni, komu denně pod okny sviští stovky kamionů, třepou se jim přitom okna a silnice jsou kvůli těžkým vozům samá díra. Stále moc nechápu, o co těmto individuím jde. Blaho zvířat ani lidí stejně, jako rozvoj kraje, to stoprocentně není. Že by snaha o vlastní zviditelnění nebo snad psychická porucha?

