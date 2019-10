Senátor Větrovský: Chlap by měl nést následky za to, když něco slíbí a nesplní

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Já si dovolím vystoupit s podporou návrhu zákona tak, jak je předložen. Byť musím říci, že to, co tady říkal Michael Canov ohledně té části, která se týká mysliveckého zákona, tak je absolutně pravda a já s tím naprosto souhlasím. A dokonce jsem mu slíbil, že pro to budu hlasovat. A já teď, vaším prostřednictvím, pane předsedající, se mu za to veřejně omlouvám, protože to neučiním. Chlap by měl nést následky za to, když něco slíbí a poté to nesplní. Tak já se snažím to takto splnit.

K vlastnímu zákonu. Ten vlastní zákon má podle mého dvě části. Část lesnickou a část mysliveckou. K té lesnické části je třeba konečně. Zaplaťpánbůh, že konečně jdeme pomoci vlastníkům lesa s tím, jakým způsobem budou řešit škody, které jsou kůrovcovou kalamitou v našich lesích napáchány. Já mám tu čest být starostou města, které má 450 ha lesa, na kterých hospodaříme. A jsme v té části, jak tady o tom hovořil Milan Štěch, Vysočiny, v té části předhůří Vysočiny. Takže skutečně škody a hospodářské ztráty na lesním majetku jsou značné.

Druhá část toho zákona, já nebudu říkat „přílepek“, protože podle naší legislativy to přílepek není. Nicméně ta část myslivecká je v některých částech skutečně bizarní. Skutečně v některých částech je to skoro až úsměvné. Já jsem si k tomu nechal zpracovat stanovisko orgánů státní správy z jedné mé obce s rozšířenou působností, které mám ve svém volebním obvodu.

Já si dovolím ocitovat, nebude to dlouhé: „Velká část provedených změn se týká zejména oblastí různých administrativních úkonů, jejichž provádění na jednu stranu bude mít pouze minimální vliv na úroveň hospodaření v lese, boj se současnou kůrovcovou kalamitou a na přístup uživatelů honiteb k lovu jednotlivých druhů spárkaté zvěře. Avšak na druhou stranu bude znamenat podstatné“ – já podtrhuji to podstatné – „navýšení administrativy, a to zejména pro pracovníky na jednotlivých obcích s rozšířenou působností.“

Jen pro příklad. Tady se bude po vlastnících lesa požadovat jakási oznamovací evidenční povinnost. Pokud majitel lesa nesplní tuto ohlašovací povinnost, tak bude vystaven riziku pokuty milion korun. Podle mě jsme se s těmi pokutami už zbláznili. To není první zákon, kde si navrhujeme takto bláznivé pokuty. Ale třeba v obci s rozšířenou působností Tábor je 7000 vlastníků lesa. Když 10 % z nich nesplní tuto ohlašovací povinnost, tak my povedeme, ten jeden pracovník, který tam je na tom ORP, tak povede 700 správních řízení, které půjdou před přestupkovou komisi.

Takže jestli takto si představujeme řešení kůrovcové kalamity a vůbec řešení situace v lesích, tak já si myslím, že skutečně ta myslivecká část je špatná. Já beru a věřím slovům pana ministra, že skutečně dojde k novele, k velmi brzké novele. A poprosím ještě jednou o pokývání hlavou, že tomu tak budou a že skutečně zákon o myslivosti bude při nejbližší příležitosti novelizován, protože tohle je skutečně v některých částech až opravdu bizarní. Děkuji za pozornost.

Mgr. Jaroslav Větrovský BPP



