Senátor Větrovský: Distanční výuka bude nepochybně finančně i personálně náročná

Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, na úvod sděluji, že my návrh podpoříme tak, jak přišel z Poslanecké sněmovny. Dovolte i mně, abych poděkoval na úvod všem učitelům, kteří od jara realizovali distanční výuku. Musím říct, že s tím mám osobní zkušenost, neboť moje žena byla koordinátorkou této distanční výuky na základní škole. A že to nebyla pro kantory lehká situace, o tom vůbec žádná. Já před všemi hluboce smekám. Nicméně bych navázal na to, co tady pan ministr říkal ve svém úvodním slově. Jedná se o podporu pro školy, které budou do budoucna distanční vzdělávání realizovat. Tady bych měl dvě prosby, respektive dvě výzvy, je úplně jedno, jak to nazveme.

První je to, že se ministerstvu podařilo získat, jak už tady říkala paní senátorka Vítková, zhruba prostředky ve výši 1,2 miliardy Kč ze státního rozpočtu. Zde se hovoří, že budou vybavovány veřejné základní školy. Musím říci, že mám ve svém volebním obvodu velice dobrou, výbornou školu s velmi aktivním panem ředitelem, která má statut právně obecně prospěšné společnosti, nicméně je většinově financována z veřejných zdrojů, zhruba ze 70 %, je tedy obecně vnímána jako veřejnoprávní subjekt z hlediska třeba zákona o veřejných zakázkách, z hlediska žádostí o dotace. Škola je samozřejmě zapsána v rejstříku škol a školských zařízení, nicméně pan ředitel mi dnes sdělil, že na jeho dotaz, zda i oni se budou moci ucházet o dovybavení, tak že to zatím v tuto chvíli asi nepůjde. Já bych se chtěl jen zeptat, zda je to pravda. A v případě, že tomu tak je, zda lze tady ještě jednat o nějakém upřesnění, přehodnocení tohoto?

Mgr. Jaroslav Větrovský BPP



A druhá věc, která mě trápí, která si myslím, že přijde na přetřes ve velice krátké době, distanční výuka bude nepochybně spojena s velkými nároky finančními i třeba na personální zajištění. Mám ve svém volebním obvodu, jak jsem říkal, velmi aktivní ředitele, ti si spočítali, v jaké výši budou dostávat prostředky ze šablon 3. My jsme zaměstnali v rámci šablon 2 psychology, zaměstnali jsme pedagogy asistenta, to všechno jsou síly, které nepochybně pomáhají i distanční výuce. Nicméně tak, jak mám informace, šablony 3 budou zhruba na 60 % skutečnosti šablon 2, tzn. že přijde problém s tím, z čeho se budou hradit mzdové prostředky a vůbec výdaje na tento personál, který ve školách nepochybně i distanční výuce pomáhá. Tady bych chtěl požádat, zda třeba i ministerstvo školství, já vím, že to dělá, chtěl bych mu za to poděkovat, chtěl bych požádat, aby v tom pokračoval, o vyvinutí aktivit, zda třeba i z fondu obnovy, my jsme tady jednali minule o tom, že by do ČR měly proudit prostředky právě z těchto evropských fondů, zda by bylo možno navýšit šablony 3 na výši, které byly v šablonách 2, tak, aby školy mohly zachovat standard, který měly. A to tedy počty pedagogických asistentů, počty školních psychologů a zejména jejich úvazky.

Věřím tomu a vím o tom, že ministerstvo školství se o to snaží, já za to děkuji, věřím tomu, že to bude korunováno pozitivním výsledkem. Za to děkuji předem. Díky.

