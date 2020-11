Senátor Vilímec: Jsem docela zklamán z přístupu paní ministryně

reklama

Vážená paní ministryně, vážené paní poslankyně a poslanci,

Senát mohl mít samozřejmě větší ambici zasáhnout výrazněji do toho návrhu zákona, neučinil tak s vědomím toho, v jaké situaci se nacházíme. Pouze navrhuje umožnit slučitelnost kompenzačního bonusu s úhradou nájemného, resp. s podporou určenou na úhradu nájemného. Nepamatuji si, že by paní ministryně vznášela nějaké významné námitky vůči tomuto návrhu Senátu. Nepamatuji si.

Co se týká krajů, tak paní ministryně skutečně neuvedla, nebo neslíbila Senátu, že podpoří tento návrh. Uvedla totiž, že není poslankyně a nemůže o návrhu hlasovat. Ono je to strašně jednoduché. Nicméně z jejího vystoupení se dalo usuzovat, že bude velmi vážně přemýšlet o podpoře tohoto návrhu, že je nakloněna tomuto návrhu a že nemá vlastně žádné odborné argumenty, proč by nebylo možné prosadit a schválit podporu ve výši 300 Kč na jednoho obyvatele krajů. Víte, kraje jsou dneska už garantem celé řady poskytování veřejných služeb. Také se musejí vyrovnávat s poklesem příjmů u těchto poskytovatelů, což přináší zvýšené nároky na rozpočty krajů. Nevím, proč paní ministryně teď zvolila ten ryze odmítavý přístup ke kompenzaci, jestli se rozhodla bojovat s kraji, nebo bojovat se Senátem. Senát neměl v úmyslu bojovat s Ministerstvem financí ani s Poslaneckou sněmovnou, hledal poctivě a pečlivě rozumný návrh, který by pomohl krajům a samozřejmě občanům, kteří v krajích bydlí a žijí.

Já jsem docela zklamán z přístupu paní ministryně zde v Poslanecké sněmovně, protože zvolila přístup, který jsem nečekal, víceméně a priori odmítavý. Ty 3 miliardy korun nechci debatovat, jestli ve Všeobecné pokladní správě, ve Vládní rozpočtové rezervě na to má peníze, nebo nemá. Když se schvaloval státní rozpočet, tak ve Vládní rozpočtové rezervě bylo 111 miliard korun. Kolik tam teď zůstalo, já nemám tušení, nemám ani informace. Podívejte se, ten návrh, který Senát podal na kompenzaci krajům, byl podáván s vědomím Ministerstva financí ve snaze skutečně, aby ten návrh byl schválen, aby ta kompenzace pomohla krajům. Jako nic víc už k tomu nelze dodat. Pokud to paní ministryně nevnímá, pokud se rozhodla s kraji bojovat, tak já jsem zklamán. A myslím si, že je to zbytečné a že to není důstojné ministryně financí ani důstojné Ministerstva financí.

Obracím se teď na vás, vážené poslankyně a poslanci, protože vím, že paní ministryně nemůže hlasovat. Vnímejte, že když takovým způsobem zasáhl stát do rozpočtového určení daní, do zákona o rozpočtovém určení daní, zasáhl do autonomního vývoje daňových výnosů krajů, daně z příjmů ze závislé činnosti, tak je logické, že částečně tyto výpadky by stát měl kompenzovat. Je to slušnost, serióznost. A já vás žádám, abyste tento návrh podpořili, protože cílem Senátu bylo předložit takový návrh, který může Poslanecká sněmovna podpořit. A já jsem přesvědčen, že takový kompromis jsme nalezli. A žádám vás a prosím vás o podporu tohoto návrhu.

Děkuji.

