Senátor Vilímec: Můžete udělat čáru na mapě, ale...

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové. Tento zákon není triviální, to není technická norma, byť se to tak na první pohled může jevit. Škoda, že ta není pan ministr Hamáček. Já jsem pamětníkem těch debat o tom, a mnozí jsou tady pamětníky, dokonce i aktivními účastníky těch debat v letech 2000 2002, ať už jako krajští zastupitelé nebo představitelé města, vůbec o vytvoření takzvaných obcí s rozšířenou působností. A musím říci, že to nebyla jednoduchá debata, vůbec tedy debata triviální. A my dnes sklízíme to, že v některých případech nedošlo ke shodě. Ono se to tedy netýká jenom Turnova. Já zastupuji v Senátě obvod číslo 11 se sídlem v Domažlicích a tímto návrhem zákona ten Domažlický okres jaksi ztrácí geograficky poměrně významné území Holýšovska, které napříště bude spadat pod území okresu Plzeň-jih.

Víte, ono sice můžete udělat čáru na mapě, to dělávala už dnes zvěčnělá paní náměstkyně ministra vnitra, Ivona Straková, pokud si dobře pamatuji, ale pokud se s tím lidé neztotožňují, občané, a pokud prostě to znamená určitý zásah do integrity letitého utváření těch přirozených celků, tak je to špatně. A tento návrh tedy konkrétně znamená, že ten senátní volební obvod 11, který zastupuji, se sídlem v Domažlicích bude napříště rozdělen ne do území dvou okresů, ale do území tří okresů. Domažlického, části Klatovského a nově v Holýšovské části okresu Plzeň-jih. Já úplně nejsem si jist, a teď budu mluvit o tom Holýšovsku, vím, jaké ty debaty byly, nechci to teď rozvádět, poněvadž jednak se pan ministr dívá na hodiny, a to mě tak neznepokojuje, ale vím, že už máme dost časovou tíseň, ale skutečně ty debaty si pamatuji, nebyly jednoduché. Bývalý pan starosta Holýšova usiloval výrazně, v těch letech 2000-2002 byl Holýšov jako větší město než město Stod. Byť to má nemocnici. Tak, aby bylo tou obcí s rozšířenou působností. Nepovedlo se to, ty důvody nechci teď rozebírat. Já jsem přivítal to, že je tam skutečně ta možnost učinit výjimku. Mě mrzí, že tady není pan ministr Hamáček, protože něco podobného, jakousi tedy výjimkou bylo zmocněno Ministerstvo vnitra i v dobách, kdy vznikaly obce s rozšířenou působností. A protože samozřejmě byla nespokojenost, tady zrovna v tom případě toho Holýšova, tak se prosadil také v Poslanecké sněmovně podobný návrh. Aby Ministerstvo vnitra na základě žádosti příslušných obcí se souhlasem krajského úřadu mohlo delegovat určitou pravomoc, jinak připadající obci s rozšířenou působností na obecní úřad s pověřeným úřadem. Byl jsem 28 let místostarostou města Gdyně, to je také město na tom Domažlickém okrese. A my jsme tehdy žádali několikráte, aby ta výjimka byla Ministerstvem vnitra poskytnuta, využita. Dokonce se souhlasem krajského úřadu. Nechtěli jsme veškeré kompetence, pouze v rozumném rozsahu týkajících se některých dopravních záležitostí. A byli jsme připraveni i nést náklady, které by to znamenalo navíc. Ani jednou Ministerstvo vnitra tu výjimku nepoužilo. Proto jsem ho chtěl požádat, aby to, jak říkával svého času zakladatel Františkových lázní, císař František, rakouský císař, dopadlo to jako vždycky. Dělali jsme všechno, ale dopadlo to jako vždycky. Tak já bych skutečně chtěl požádat pana ministra vnitra, aby to nedopadlo jako v tom roce 2002. Aby skutečně ta výjimka, aby k tomu Ministerstvo vnitra přistoupilo citlivě, uváženě a aby se to celé netýkalo jen Turnovska, pokud jsou ty důvody i v jiných případech.

Ing. Vladislav Vilímec ODS



A aby skutečně Ministerstvo vnitra udělalo maximum pro to, aby byla vlastně dodržena taková ta územní integrita okresů. Protože můžete změnit všechno možné, ale stejně ti lidé s takovou změnou, pokud se neidentifikují, tak přináší jen další problémy a nežádoucí socioekonomické problémy. A tomu bychom měli předejít a mělo by tomu předejít i Ministerstvo vnitra. Vítám tu výjimku, která je v zákoně. Mrzí mě, že třeba ten Holýšov nevěděl, že ta výjimka bude, protože on dost na vybranou. Jestli chce zůstat součástí Domažlického okresu jako léta, ještě před rokem 60, vždycky byl, tak musí změnit místo nebo obec s rozšířenou působností. Nedostal možnost té výjimky. Takže já bych orodoval pro to, aby to ministerstvo vnitra skutečně vážně vnímalo jaksi ty žádosti těch obcí. Nebudu hlasovat pro to doprovodné usnesení z jednoho prostého důvodu. Že se to nemusí týkat pouze té oblasti Turnovska, ale může se to týkat skutečně i toho Holýšovska i některých dalších oblastí. To Holýšovsko v tom Plzeňském kraji je takovým tím příkladem té nedohody, která tady vlastně nastala v tom roce 2002 a oslabila celý Domažlický okres. Oslabuje to samozřejmě i Domažlický okres teď, pokud se výrazně zmenší po těch 60 letech. A ono to nepostihne jenom to Holýšovsko, ale i zbytek Domažlického okresu, což mě netěší. Nenavrhuji změnu, ale určitě budu jednat ještě s pány starosty Holýšovska, případně dalších obcí na Domažlickém okrese, zda nechtějí využít oné možnosti, která teď nově do toho zákona byla vnesena pozměňovacím návrhem v Poslanecké sněmovně. Takže to za mě a mrzí mě, že tady skutečně není pan ministr Hamáček, aby to takzvaně nedopadlo jako vždycky.

