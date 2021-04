Senátor Vilímec: Nechci se dočkat toho, že vzniknou různé satelity napojené na Českou národní banku

reklama

Vážený pane předsedo, vážená paní místopředsedkyně vlády, vážený pane guvernére ČNB, těší mě, že můžete vystoupit na základě rozhodnutí Senátu, vážené kolegyně a kolegové.

Garanční výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu se návrhem novely zákona o ČNB věnoval opakovaně. Z prvního jednání byl pořízen pouze záznam a na druhém jednání výbor doporučil po úvodním slově předkladatele, byla přítomna paní náměstkyně ministryně financí Lenka Dupáková, a po zpravodajské zprávě po rozpravě výbor doporučuje vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, které tvoří přílohu tohoto usnesení, určuje zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Vladislava Vilímce a předsedu výboru pověřuje, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

Ohledně novely zákona o ČNB mohu potvrdit to, že podobný návrh se v Poslanecké sněmovně projednával již v minulém volebním období a skončil přerušením projednání, nebyl doprojednán, ani se tehdy, v roce 2017, nedostal do Senátu. Tzn. je to materie, která je dlouhodobě diskutována. I přes ty dlouhé diskuze bohužel nedošlo k nějakému nalezení kompromisu, aspoň když se podívám na hlasovací poměry v Poslanecké sněmovně.

Děkuji paní ministryni za řečnicky působivé představení tohoto návrhu zákona. Těch změn v tom zákoně je ještě víc, než samozřejmě paní ministryně připomněla. Stěžejním bodem je skutečně jednak trvalé rozšíření možnosti České národní banky obchodovat na volném trhu a ozšíření protistran, se kterými může obchodovat. Což samozřejmě pak, spíš vystoupím k tomu v diskuzi, to je jeden z těch základních bodů. Pak je další důležitý bod týkající se makroobezřetnosti politiky, kdy Česká národní banka dostává nový úkol, předcházet systémovým rizikům.

V té souvislosti dostává tedy nový nástroj, stávající doporučení České národní banky se může změnit i na opatření obecné povahy, tak, aby bylo vymahatelné. Banka dostává možnost opatřením obecné povahy nastavit limity tří úvěrových ukazatelů v případě tzv. hypotečních úvěrů, respektive spotřebitelských úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí, jak je psáno v zákoně.

Kromě těchto dvou stěžejních věcí je tam pak ještě celá řada dalších, někdy významnějších, někdy méně významnějších, změn. Jednak dochází k úpravě metodiky výpočtu úroku za nedodržení povinných minimálních rezerv, spočívající v nahrazení stávajícího dvojnásobku lombardní sazby na zvýšení lombardní sazby o 5 %. Tak, aby i v případě, že lombardní sazba bude pouze, jako v jednu chvíli byla čtvrt procenta, čtvrt procentního bodu, aby výše sankce byla efektivní. To je jedna z těch dalších změn.

Pak je tam taková změna, kterou také uvedu, která určitě bude mediálně přitažlivá, až se vždycky bude projednávat výroční zpráva o hospodaření ČNB, to je povinnost ČNB kromě odměn členů Bankovní rady uvádět v té výroční zprávě i platy nebo odměny ředitelů sekcí. To jsou podle organizačního řádu osoby v přímé působnosti Bankovní rady. Určitě to bude předmětem zájmu médií. Já jsem na výboru prohlásil, že nevím, jestli je to úplně rozumné, ale Česká národní banka sama takový návrh učinila.

Poslední změna, kterou bych chtěl v té zpravodajské zprávě své zmínit, je změna, na kterou se moc neupozorňuje. Já považuji tu změnu také za poměrně významnou. Ta změna tkví ve výslovném oprávnění České národní banky zakládat samostatné právnické osoby, je tam napsáno, „k plnění svých zákonných úkolů“. Ano, takové oprávnění se dalo teď vyvodit z nějakých ustanovení toho zákona, ale přímé oprávnění v tom zákoně nastaveno nebylo.

Považuji to za docela důležitou změnu, která může vést, a nechtěl bych se toho dočkat, dříve nebo později k tomu, že vzniknou různé satelity napojené na Českou národní banku. Takže to jsou ty hlavní změny, je tam změn daleko více, ty hlavní změny, které obsahuje novela zákona o ČNB. Hospodářský výbor reagoval na tyto změny, řekl bych, takovým pojištěním. Aby skutečně, pokud Česká národní banka dostane trvalé oprávnění obchodovat na volném trhu, aby nevypadla z toho ta věta, která je teď v tom zákoně 192, v té covidové novele, že tím není dotčen zákaz měnového financování.

Proto se hospodářský výbor v tom pozměňovacím návrhu rozhodl, aby tato věta byla obsažena i pro případ toho trvalého oprávnění. Myslím si, že to je docela zapotřebí.

Poslední věc, kterou zmíním ve zpravodajské zprávě, ve spojení s usnesením hospodářského výboru, je návrh, aby ta novela byla účinná od 1. ledna 2022, protože jak jistě, vážené kolegyně a kolegové, víme, v minulém roce jsme České národní bance dali dočasné oprávnění provádět operace na volném trhu s novými investičními nástroji do 31. 12. 2021.

Pak je tedy logické, pokud se něco mění, ono se i obsahově mění, protože na rozdíl od toho dočasného oprávnění banka může provádět obchody např. s drahými kovy a některými dalšími nástroji, tak aby to nové oprávnění bylo účinné od 1. ledna 2022. Staré oprávnění skončí ke konci roku, nové oprávnění je účinné od 1. ledna 2022. Já myslím, že to je korektní, seriózní přístup, který je přehledný z hlediska vývoje legislativy. Takže to je k mé zpravodajské zprávě a k ostatním věcem bych se pak přihlásil v případné diskuzi. Děkuji.

