Senátor Vosecký: Ani opozice není úplně bez viny

reklama

Dobrý den, dámy a pánové, dobrý den, pane předsedající, dobrý den, paní ministryně.

Já jsem rád, že ten zákon tady je a že ho konečně spláchneme, protože já ho podpořím. Doprovodné usnesení nepodpořím. A myslím si, že by bylo dobré tady reagovat. A poprosil bych paní ministryni, kdyby některé věci odsud přenesla do Poslanecké sněmovny. Ano, aspoň mě to učili, že vždycky ryba smrdí od hlavy. V pořádku. S panem premiérem a jeho rodinou asi nic neuděláme, protože tu komedii, kterou předvádí jeho rodina, odjezd na dovolenou apod., to je celému národu pro smích. Ale pak bych chtěl poprosit, aby si v Poslanecké sněmovně udělali pořádek, protože si myslím, že jestliže je nějaké nařízení, tak platí pro všechny. A ne, aby někteří poslanci ho nedodržovali.

V rámci jednacího řádu, i když má jednací řád nedostatky, tak Poslanecká sněmovna by si jednací řád měla upravit. A ti, kteří ho nedodržují, tak by měli být z Poslanecké sněmovny vykázáni. To je podstata věci, která je. To nefunguje. Pak se nedivte, že lidi říkají: „V Poslanecké sněmovně na to kašlou, co bychom jim na to nekašlali.“ A mají pravdu! To je podstata věci, která je.

Takže o to bych prosil, aby bylo nějak sdělené Poslanecké sněmovně. Co se týká dalších věcí, já si myslím, že na stavu, který tady je, má převážný vliv vláda. Ale řekl bych, že ani opozice není úplně bez viny. Protože v tomto marastu se plácáme celý rok. A opozice v předchozím období měla přijít s konkrétním návrhem a měla tu vládu tlačit, podpoříme nouzový stav, tady máte a tohle se schválí. To se nestalo, takže opozice v podstatě také selhala.

To je jenom zase na úrovni, že ne za všechno může vláda. To je asi všechno, děkuji za pozornost.

Jiří Vosecký SLK



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Vosecký: Dokud nebudou férové přístupy na obou stranách, tak to nebude fungovat Senátor Vosecký: Místo frází by za každým měly být vidět výsledky práce Senátor Vosecký obhajuje s osmičkou Senátor Vosecký: Lidé se na mě mohli vždy s důvěrou obrátit a tak to zůstane

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.