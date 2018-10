Senátor Vosecký: Limitky a paušály, to je hodně dobrá věc

Děkuji za slovo, paní předsedající. Dobrý den, paní ministryně, kolegyně a kolegové. Miloše Vystrčila bych ještě doplnil. On i Hamburk je NUTS 2 taky, takže v Evropě těch, co si to prolobbovali, je víc. To je první věc k NUTS. Souhlasím s tím, že Liberec je v NUTS, Hradec Králové a Pardubice a také to není v pořádku, jsou tam i některé věci, které je zapotřebí řešit. Ale to je jedna věc.

Včera jsme se tady bavili o bývalých Sudetech, a můžeme se shodnout, je to v podstatě dotační území, které funguje v rámci cíle 3, a je jedno, jestli je to Česko-Sasko, Česko-Polsko, Česko-Rakousko nebo Česko-Bavorsko. Tyto oblasti jsou poměrně výrazně pozadu oproti zbytku České republiky. Ale je tam velmi dobře nastavený dotační program cíl 3, funguje a funguje na všech hranicích dobře. Jsem v podstatě schopen mluvit hlavně za Česko-Sasko, protože o tom vím poměrně dost. V předchozím plánovacím období tam bylo 240 mil. euro, ve stávajícím období se to srazilo asi na 160 mil. euro. Přitom alokace už byla vyčerpána ke konci roku 2016. A v tuto chvíli lidé a starostové tento nástroj chtějí a je jedno, jestli jsou to starostové, jestli to jsou občanská sdružení. Všichni ho chtějí, ale peníze jsou vyčerpané a je to špatné. Vím, že to není jednoduché. Ale je zapotřebí do budoucna se sejít nebo pokusit, aby se do těchto přeshraničních programů dostalo podstatně víc finančních prostředků, protože příhraniční regiony za prvé umějí čerpat. A má to ještě jeden efekt – přeshraniční spolupráce se prohlubuje, a je to takové přátelské a přirozené. Už jenom z tohoto důvodu se přimlouvám za to, aby se zvedl finanční rámec pro přeshraniční spolupráci na cíl v Česko-Sasko, Česko-Polsko, Česko-Rakousko, a budu tomu rád nápomocen.

Ano, limitky, to je hodně dobrá věc, a myslím si, že je budu podporovat. Ještě bych se přimlouval za paušály, protože to je také v pořádku a měly by být.

Ale pak je tady jeden problém. To jsou kontroly. Nemám nic proti kontrolám, protože jsem si jich užil poměrně dost a vím, že přijdou kontroloři, kteří jsou normální, a pak přijdou kontroloři, kteří vám změří délku kanalizace krejčovským metrem. Pak přijde kontrolor, který tam je hodně dlouho, nějakou kontrolou prošel a má už vytříbený selský rozum a v podstatě se s ním domluvíte a je to jednoduché. Ale pak vám přijde kontrolor, který má ještě, když to tak řeknu, mokrý diplom, a je to docela velký problém. Oba víme, že programy se nějak vyvíjejí. Když vypíšete dotaci, jsou k tomu nějaká stanoviska a další věci, a k tomu se žádost napíše, protože je nějaká výzva, a pak se to nějak vyvíjí, protože ten, kdo chce mít dotaci, tak si to sleduje. Ale jestliže je to mladičký kontrolor, on zná poslední programové dokumenty, které jsou, ale v podstatě úplně odmítá přijmout ty, které byly při podání žádostí. A to není správné.

Jiří Vosecký SLK



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A pak je tady ještě jedna věc, kterou jsem již také zažil. Přišla mi kontrola a tam jsme prošli bez problémů. A pak přišla druhá kontrola, a říkám, proč tady jste, když to mám odkontrolováno minulý týden a tady máte výsledky. To nás nezajímá, my jedeme znovu. Myslím si, že to jsou chyby, kde ministerstva jsou pak pod velkou kritikou a tyto chyby by se měly odstranit.

O regionálním rozvoji jsem již hovořil.

Ale ještě bych doporučoval, jestli by nebylo od věci, když už se žadatelé dostanou do sporů, což se občas stane, protože výklady jsou různé a paragrafy kudrnaté, kdyby na ministerstvu byl odvolací orgán, který by byl mimo auditní orgán, aby obce nebo žadatelé měli jistotu, že to posuzuje nestranný orgán. Řekněme si, když kontrola přijde od poskytovatele a když přijde od finančního úřadu, dostáváme se tam do problémů. Ale mně se osobně stalo, že odvolací orgán odmítl vzít stanovisko ÚOHZ, což považuji za velký právní problém, protože první instance, která je oprávněna kontrolovat výběrová řízení, je ÚOHZ. A jestliže to auditní orgán odmítá vzít v úvahu, nezlobte se na mě, tady to tedy nefunguje. Prosil bych o to, aby obce měly někde samostatný odvolací orgán, který by byl férový vůči žadatelům. A rád budu nápomocen co se týká přeshraniční spolupráce. Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Ministryně Dostálová: Neexistuje flexibilita přesunu peněz mezi fondy Senátor Vystrčil: Pravidla intervencí z ESF+ nedostatečně umožňují zohlednění specifik jednotlivých států Ministryně Maláčová: Dobře fungující veřejná správa může přispět k řádné implementaci evropského pilíře sociálních práv Senátorka Seitlová: Jsou snad ekologové nebo vlastníci odpovědní za to, jak vypadají silnice II. a III. třídy?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV