Senátor Vosecký: Naši úředníci jsou papežštější než papež

Já bych navázal na Miloše Vystrčila. To, co tady bylo řečeno, s tím souhlasím. Já jsem totiž jeden z těch praktiků, který ty peníze čerpá. Řekl bych, že jich není málo. Je nás tady celkem dost, tamhle Zbyněk a další. Ono, všechnu vinu, která tady byla, říkala, že všechno je z Bruselu, ono, já bych řekl, že až tak na ten Brusel házet nemůžeme. Z velké části jsme si to zavinili sami. Je to přesně to, co říkal Miloš Vystrčil. Zaprvé jsme nepřipomínkovali, zadruhé nevíme vůbec, jestli zodpovědní lidé do toho Bruselu jezdili nebo nejezdili, protože ty věci se připomínkují, pak když se to připomínkovalo v rámci místních samospráv, s ministerskými úředníky, tak starostové poukazovali na spoustu chyb, které v těch věcech jsou, načež ministerstvo nějak rozhodlo, i proti vůli samospráv. Takže je to prostě, když to řeknu, kritika na Brusel dobrá, ale ona by ta kritika měla být taky na nás, protože my jsme z větší části, to, v jakém stavu jsme si to zavinili sami. A proto bych poprosil, když bude nové plánovací období, které se teď připravuje, které se tvoří, bylo by dobré, aby úředníci, kteří to měli na starost a byli kontrolováni, protože jsou za to placeni, aby podávali zprávy, aby těch zpráv chodilo víc, protože jinak se nedobereme dobrému konci.

To je o tom. Vezměte si, že GPR a ministerstvo, mám dojem, školství, to jsem četl, připravilo pro školy 90stránkový elaborát. Co to je za hloupost? Vždyť ti naši úředníci jsou horší, jsou papežštější než papež. To je základní problém, který je. Je zapotřebí úředníky trochu krotit. Máme plnit jenom to, co po nás Brusel chce. Ne abychom domýšleli další a další věci. Další problém, který tady je, který já mám ještě od starostů, je, máme úřad pro kontrolu výběrových řízení, ÚOHS. Ten vám napíše nějaké stanovisko a auditní orgán ministerstva financí řekne: To nás nezajímá. My máme vlastní názor, vlastní výklad toho zákona. A prostě my toto nebereme... To jsou základní věci, které jsou.

Úředníci ČR neberou v úvahu legislativu a stanoviska úřadů, které jsou k tomu kompetentní a zodpovědné. To je další problém, který je. Takže my si musíme spoustu věcí vyřešit tady, když je vyřešíme, bude to v pořádku. Těm samosprávám a všem, kteří čerpají, se život ulehčí. Souhlasím s tím, co tady bylo řečeno, že stav je velmi komplikovaný a složitý. Z jedné strany je to v určité chvíli dobře, protože když by to bylo strašně jednoduché, tak ty žádosti se budou podávat ve větším množství, není zaručena kvalita žadatelů. Takže nějaké síto by tam mělo být, aby prostě kvalita žadatelů byla zaručena, ale zase se to nesmí přehánět. A pak, řekněme si úplně na rovinu, já spolupracuji v rámci přeshraniční spolupráce s Německem i s Polskem, nezažil jsem ani v Německu ani v Polsku, že by někdo někdy někoho udal do Bruselu, případně udal nějakého starostu a podobně. To je prostě česká specialita. S tou se asi budeme muset srovnat. Ale bohužel je to špatné. Tady je zapotřebí v novém plánovacím období připravit a komunikovat to se samosprávami, protože ty samosprávy dole v terénu vidí přesně, co chtějí. Jestliže to zase necháme na úřednících z ministerstva, oni nám nadiktují věci a pak to zase bude fungovat.

