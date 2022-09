Senátor Vystrčil: Pokud vám některý člen vlády do 30 dní na dotaz neodpoví, porušuje zákon

reklama

Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové,

co se týká dnešního bodu jednání, tak řada z vás tady opakovala, že tím zásadním, co dnes máme jako problém, je, že ani firmy, ani jednotliví občané nevědí přesně, jak to bude dál, jak to bude vypadat s cenami energií, jak to bude vypadat s politikou vlády v oblasti energií a co můžeme očekávat. Já jsem přesvědčen, že i dnešní naše plénum velmi přispělo k tomu, že tomu už tak není, že po dnešku je předvídatelnost toho, co se v ČR bude dít, zřejmá. A předpokládám, že po zasedání Senátu 20. 9. potom už bude přijata změna energetického zákona, která umožní kroky, které tu dnes přednesl pan premiér Petr Fiala a jeho ministři, realizovatelná

. To znamená, já osobně kvituji dnešní jednání jako velmi úspěšné, protože předvídatelnost, která je jak pro občany, tak pro firmy zásadní, je dnes nastavena. A je jasné, že český stát dnes a jeho vláda jasně daly najevo, že nepřipustí, aby ceny energií vystoupaly do takové výše, že to bude buď pro občany nebo pro firmy likvidační, respektive že to téměř zlikviduje jejich konkurenceschopnost. To si myslím, že je zásadní zpráva, že by to tu mělo znovu zaznít a že to je velký krok dopředu.

Na druhé straně jsme v situaci, kterou jsme nezavinili, z velké části jsme ji nezavinili. A musíme se s ní vypořádat a bude to něco stát. To by tu také mělo zaznít. To znamená, nebude to tak, že by cena pro maloodběratele 1 kWh 6 Kč včetně DPH elektrické energie a 1 kWh 3 Kč včetně DPH za plyn byla zdarma. Bude to znamenat další saturaci, další dotace ze strany veřejných nebo státních rozpočtů. A to jsou peníze, které potom budou v rozpočtu chybět. A zadlužení ČR se bude zvyšovat. Je to tak a je potřeba si to tady přiznat.

Zároveň kromě toho, že dnes vidíme do budoucnosti a víme, jak to bude v nejbližší době vypadat, tak je tady důležité si také uvědomit, čím je to způsobeno. A já si troufnu říci, že český Senát na to upozorňuje opakovaně. My v poslední době z důvodu, které jsou možná způsobeny více faktory, jsme se soustředili dle mého názoru pouze na dvě věci. Jedna skupina lidí říkala: "Je potřeba se starat o to, aby možná co nejvíce rostlo HDP, abychom měli co možná nejvíce peněz a mohli jsme si toho možná co nejvíce koupit. A to je to hlavní a to nás ze všeho nejvíce zajímá." A druhá skupina zase říkala: "To, co nás nejvíce zajímá, je to, abychom zabránili klimatické změně, aby naše životní prostředí bylo co možná nejčistší a abychom dělali vše pro to, abychom se starali o to, aby prostředí, ve kterém žijeme, bylo co možná nejlepší."

A nějak jsme při tom opomněli, že je tady ještě jedna důležitá hodnota, a to je bezpečí. To je to, kde žijeme, jak žijeme, zda nás někdo ohrožuje nebo neohrožuje, a zda jsme dostatečně připraveni na to, že když potom začne někdo nějaké naší závislosti využívat, abychom tomu odolali. A ukazuje se, že to byla obrovská chyba. Tu chybu udělala celá Evropa, udělala ji EU. My jsme v rámci sporu o to, jestli máme být více nebo méně ekologičtí, zda máme být jaderní, nebo protijaderní, úplně zapomněli na to, že tady ještě začínáme žít v situaci, kdy jsme neustále více a více závislí, řekl bych, málem už závislí jako někdo, kdo to bere jako návykovou látku na tom, že dostáváme například laciný plyn nebo lacinou ropu z Ruska. A upozorňuji, že tak podobně jsme závislí i na dodávání jiných výrobků, o kterých tady dnes ještě nikdo nemluvil, které přicházejí nikoli z Ruska, ale například z Čínské lidové republiky. A to, že jsme na těchto výrobcích závislí, si neuvědomujeme, jako si někdo neuvědomuje, pokud opakovaně bere nějaké prášky, nějaká analgetika, že se na nich potom stává závislý a není potom schopen bez nich existence. A pokud mu je najednou někdo vysadí, tak je to obrovský problém. A v tomto problému my jsme. Putin nám vysadil jedno analgetikum, jednu drogu, jeden laciný typ energie. A my nyní nevíme, co s tím a všichni si říkáme, co teď, jak teď, co s tím, jak to uděláme. A to je velký problém, ve kterém se nacházíme. A nacházíme se v něm jako Evropa. A podle toho, jak jsme velcí, tak různě velkými jsme viníky. A to je také potřeba si uvědomit.

A jedinou možnost, abychom to vyřešili, je, že si to uvědomíme a následně budeme schopni na to reagovat v první fázi tím, že budeme ty, co jsou nejvíce postiženi, ty, co jsou nejzranitelnější, dotovat, že jim pomůžeme, jak se říká, že nenecháme nikoho padnout.

A v té druhé fázi, že potom budeme dělat některé kroky, které pomohou se osamostatnit, získat nezávislost, získat nazpět svoji suverenitu a svébytnost. A to je dnes před námi. Existuje k tomu mnoho cest.

A přichází další věc, a to je, že zřejmě při tom starání se o naše bezpečí, o naši svobodu, o naši nezávislost budeme muset všichni z něčeho slevit. A týká se to například i těch památkářů, o kterých mluvil pan senátor Nytra. Týká se to možná i těch, kteří se zabývají krajinným rázem a nedovolí postavit někde nějaký větrník. Týká se to možná i dalších institucí a úředníků, kteří v nějakém okamžiku říkají, že něco prostě není možné, protože to buď způsobí porušení nějakých základních věcí, které se týkají ochrany životního prostředí nebo nějakých zásadních věcí, které se týkají ochrany kulturních hodnot nebo se týkají některých jiných. A s tím se nyní budeme muset vypořádat a budeme si muset říci, že pokud chceme dál fungovat nezávisle, tak není možné, abychom toho dosáhli tak, že budeme společně hledat nejlepší cestu, jak toho dosáhnout.

A to jsme u té poslední věci, kterou tady chci zmínit. A považuji ji za naprosto zásadní. Jestliže v rámci ČR budeme nadále postupovat tím způsobem, že bude část politické reprezentace využívat situaci, ve které jsme se ocitli, k tomu, aby získávala populistickou kritikou či extrémními postoji popularitu na úkor schopnosti nalézt společné řešení, tak společné řešení budeme hledat velmi obtížně. Proto bych chtěl poprosit, abychom se dokázali nad naší budoucností z tohoto pohledu zamyslet, abychom dokázali v tomto směru restrukturalizovat nejen politický přístup ke svým politickým soupeřům, ale i přístup k různým výkonům státní správy počínaje ochranou kulturních památek přes, řekněme, budování a stavbu a fungování veřejných institucí až třeba po individuální přístup k tomu, jak se chováme v domácnosti a jak šetříme nebo nešetříme.

To znamená, to je moje vystoupení k této věci. A ještě úplně na závěr. Já jsem tady několikrát slyšel "já jsem to říkal, já jsem se na to ptal a nemám odpověď". Já upozorňuji, že existuje § 12 jednacího řádu Senátu, který říká, že každý senátor má právo se ozvat, obrátit na kteréhokoli člena vlády a ten mu musí na jeho podnět podle zákona o jednacím řádu Senátu do 30 dní odpovědět.

To znamená, pokud vám některý člen vlády do 30 dní na váš dotaz neodpoví, porušuje zákon. Prosím vás, využívejte toho. Pokud máte nějaký problém nebo nějaký návrh, na který člen vlády nereaguje poté, co jste mu ho doručili, do 30 dní, vězte, že porušuje zákon, že nebude rád, pokud řeknete, že porušil zákon. Druhá věc je, předpokládám, že my tady 20. září budeme schvalovat změnu energetického zákona, to bude přesně ten okamžik, ve kterém ještě bude možné přednášet znovu některé návrhy toho typu, že je otázkou, zda mají dostat dotace firmy, které mají sídla v daňových rájích, nebo je otázkou, zda se dobře myslí na neziskové organizace či nikoliv, zda také budou jako maloodběratelé zajištěni tím, aby kilowatthodina pro ně stála 5, 6 korun, řekněme, včetně DPH, a plyn 3 koruny, včetně DPH. Čili tolik ode mě.

Děkuji vám za pozornost, končím.

