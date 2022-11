Senátor Vystrčil: Vždy je potřeba číst tak, jak velí matematika

reklama

Vážený pane předsedající, vážený pane premiére,

já velmi děkuji panu premiérovi za to vysvětlení, ale já to ještě z hlediska ceny elektrické energie musím doplnit, protože ono to bylo včera i předmětem vysílání České televize, kde paní kolegyně senátorka už tyto údaje jednou říkala. A já považuji za důležité to tady zmínit a věřím, že to, co budu říkat já, a budu citovat Eurostat, také Česká televize přebere. Protože ono není jedno, jestli nejvíce zrychlujete, nebo jestli jedete nejrychleji. Ono není jedno, jestli nejrychleji přibíráte další kilogramy, nebo jestli nejvíce vážíte.

A to, co se stalo, je, že elektřina v Česku zdražila nejvíce. To znamená, my jsme nejvíce zrychlovali nebo nejvíce jsme přibírali, a to o 62 %. Ale neznamená to, že jedeme nejrychleji nebo že nejvíce vážíme. My nemáme nejdražší energii v České republice. Já se omlouvám, že to tak detailně vysvětluji, ale to jsou dvě rozdílné věci. My dneska nemáme – máme drahou, ale nemáme podle Eurostatu nejdražší cenu elektrické energie.

Já to teď přečtu a velmi prosím i Českou televizi, aby to uvedla na správnou míru. Cena elektřiny v Česku, cituji Eurostat: „v první polovině roku zvýšila nejvíce ze všech zemí,“ to je nejrychlejší zvyšování té rychlosti, „v mezinárodním srovnání o 62 %. Následují Lotyšsko 59 %, Dánsko 57 %. Vyplývá to z dat, které v pondělí zveřejnil,“ pondělí toto pondělí, „zveřejnil Evropský statický úřad Eurostat. Vyšší ceny energií významně ovlivňuje ruská vojenská agrese na Ukrajině, evropské domácnosti zaplatily v roce 2022 za 100 kWh 25,3 euro, což je asi 620 korun, zatímco ve stejném období loni to bylo 22 euro za 100 kWh.“

A teď to nejdůležitější. Eurostat. I přes prudký růst však nemá ČR ceny elektřiny nejvyšší. V tomto ohledu je na šestém místě, což není nic moc, ale je to tak. Ceny rostou přitom i přesto, že Česko patří k vývozcům elektřiny a skupina ČEZ patří k největším energetickým uskupením v Evropě, což nás všechny mrzí. Byli bychom rádi, kdyby to bylo jinak. Když v loňském roce vyrobila 55,9 TWh elektřiny. Nižší ceny elektřiny mají odběratelé z řad domácností v Nizozemsku, -54 procent, Slovinsku, -16 procent, Polsku, -3 procenta. To znamená, jen o 3 procenta, o 3 setiny méně než v Česku. V Portugalsku a v Maďarsku shodně, -1 procenta. To znamená, o 1 setinu méně než my. Propady v Nizozemsku, Slovinsku a Polsku souvisely s vládními dotacemi a s povolenkami.

Prosím, tolik zpráva, která by měla zaznít. Vždy je potřeba ty věci číst tak, jak to velí matematika. Je to také jedna z přírodních věd.

