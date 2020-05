Senátor Wagenknecht: Bez kompenzací to nemá vůbec logiku

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane ministře, kolegové, kolegyně. Tady bych zmínil jednu věc. Mám asi podobný názor jako předřečníci, protože pouze přesouváme něco někam, nicméně jsou podle mě dva typy u kulturních akcí pořadatelů. Takové ty běžné opakující se divadelní představení, tam chápu, že to nikomu dvakrát neublíží zkrátka, když se dá nějaký voucher na představení, které bude, u subjektů, které mají denně nějaká představení a je to v kuse, ale kde vidím já velký problém a pokud by logika přijata a fungovalo to, to jsou ty velké akce. Třeba nějaké festivaly. Řeknu příklad, třeba u nás ve východních Čechách je Rock for People, použiji tedy jejich... Ale je to jenom příklad. Sakra tito pořadatelé připravovali do poslední chvíle, když čekali, že se to uvolní, tu akci. Bylo tam docela dost nákladů, si myslím, některé už s tím zrealizovaly, to zkrátka proběhlo a náklady propadnou. A teď kdyby logika byla přijata a to jsou velké částky za lístky, tam lidé opravdu budou chtít nějaký voucher využít a třeba příští rok na tu akci jít nebo to dají někomu jinému, atd., pokud to půjde nějakou formou, tak se nahlásí, tak příští rok pořadatel bude mít velké množství lidí, kteří budou chtít na akci jít, budou mít voucher, ale nebudou mít žádný příjem. Ale náklady, ten příští rok budou realizovat. Letos už nějaké propálili, tak je otázka, jestli vůbec budou schopny příští rok plánovat takovou velkou akci, nějaký koncert, s tím, že lístky budou už rozdány, příjmy nebudou generovány a proč by pak tu akci příští rok dělali? Tak se jenom vrátím k tomu, jako u všech těchto typů, které sem chodí. Třeba u subjektů vidím velké riziko toho, že my je nutíme příští rok dělat už třeba s polovičními propálenými náklady akci, která pak pro ně bude likvidační, jestli to vůbec mohou zrealizovat. Tyto akce podle mého názoru, pokud by to opravdu bylo využito, v tuto chvíli odsuzujeme k zániku. Jenom proč to říkám? Protože si myslím, že by to mělo být to, co říkal tady Patrik Kunčar, a všichni ostatní kolegové v minulých vystoupeních u podobných typů zákonů, které vláda navrhuje, tady bez kompenzací to nemá vůbec u těchto subjektů logiku. To znamená, že se chci jenom pana ministra zeptat, jestli připravuje nějaké kompenzace pro tyto typy subjektů? Ale je to malinko jiné než maloobchod. Tam ten obchod nějakou formou jede pořád, neprodá to zboží, tak to po nějaké době třeba prodá, u cestovního ruchu je to také jinak. Tam zájezdy nebyly generovány, nebyly ty náklady, pokud se vrátí zpátky, zrealizovány, ale tady už velká část mohla být. Tak jenom jestli plánujete nějaké kompenzační mechanismus pro tyto typy subjektů, a abyste jim opravdu náklady refundovali, protože jinak říkáme, že za rok velké festivaly ani podle mne nebudou. Tak jenom jestli tady plánujete nějakou částku, kolik ta částka bude, v jaké výši se to rozjede, abychom nějakou zpětnou vazbu měli. Budu rád za reakci pana ministra. Děkuji.

