Senátor Wagenknecht: Moderní doba si žádá moderní přístup k volebnímu procesu

Senátoři a senátorky tak jasně ukázali, že jim na českých občanech záleží a že chtějí, aby byly demokratické volby dostupnější. Novelu zákona o korespondenční volbě spolupředložili do Poslanecké sněmovny Piráti. Nyní zamíří k podpisu prezidenta.

„Moderní doba si žádá moderní přístup k volebnímu procesu. Schválení korespondenční volby je krok k modernější a férovější společnosti. A tenhle kurz my s Piráty držíme. Dnes Češi pobývající z jakéhokoli důvodu v zahraničí, kteří se chtějí účastnit voleb, musí cestovat i tisíce kilometrů přes celou zemi a hledat, jak se dostanou na ambasádu. Je to překážka, kterou ne vždy mohou překonat a je jim fakticky bráněno účastnit se demokracie v domovské zemi. To díky možnosti volit poštou skončí,“ okomentoval dnešní výsledek senátního hlasování pirátský senátor Lukáš Wagneknecht, který v podzimních volbách bude svůj mandát obhajovat.

Podobný pohled má i senátor Marek Hilšer, který nyní obhajuje svůj mandát s podporou Pirátů: „Korespondenční volba je naprosto běžný servis, který svým občanům poskytuje drtivá většina států Evropy. Jde o uplatnění volebního práva, které má stát povinnost lidem zajistit. Češi a Češky v zahraničí teď jen jednou kliknou na internetové stránce a dostanou domů obálky. Do obálky vloží svůj hlas, obálku odešlou a mají hotovo. Bez zbytečných složitostí, zbytečného utrácení peněz za jízdné a dlouhého cestování. Jsem rád, že tenhle dluh po desítkách let slibů konečně splácíme,” uvedl.

„I díky vyjednávání Pirátů už během projednávání ve Sněmovně se povedlo dojít k variantě, která bude funkční, jednoduchá a přístupná všem Čechům v zahraničí, kteří si o ni požádají a budou dopředu vědět, kde v zahraničí se budou v době doručení volebních obálek nacházet. Cílem bylo, aby celá žádost byla maximálně snadná. A aby vše potřebné bylo možné odkliknout v jednom online formuláři,“ doplnila senátorka za Piráty Adéla Šípová.

Podle Pirátů je nutnost zavést jednodušší přístup k volbám ze zahraničí jasně patrná už více než dvacet let. Schvalování už v Poslanecké sněmovně provázela řada obstrukcí od představitelů opozičních stran, kteří přitom sami zavedení korespondenčního hlasování v minulosti slibovali. U voleb poštou se v demokratických státech, kde jsou zavedeny, neprokázaly žádné výraznějí problémy, které by měly zavedení v České republice bránit. Právo volit mají všichni občané podle naší Ústavy a je v zájmu celé společnosti, aby bylo toto právo co nejdostupnější. To nyní potvrdily obě komory Parlamentu.

Ing. Lukáš Wagenknecht BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky