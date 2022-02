Senátor Wagenknecht: Putin je masový vrah. Je to válečný zločinec

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, velice těžko vystupovat po tom, co tady dneska už padlo, a proto nebudu hodně těch věcí opakovat. Jenom slíbil jsem jednu věc mému kamarádovi, protože se to nás všech dotýká osobně. On má přítelkyni z Ukrajiny, teď opravdu řeší osobně ten celý problém. A co tady asi nepadlo explicitně, asi možná v nějakém podprahovém vyjádření předřečníků, je to, že je potřeba říct nahlas – Putin je masový vrah. Je to válečný zločinec a měl by stát před soudním tribunálem. A myslím, že to je kvalifikovaný závěr. Máme tady vyjádření zástupců OSN, i náš předseda Ústavího soudu se k tomu vyjadřoval. Tak aby to tady bylo na záznamu. Masový vrah. A fakt opravdu válečný zločinec. A teď jenom abych se od té debaty dostal k té technické části, která se pak také týká toho, co tady padlo mnohokrát, a to je to, co s tím můžeme udělat? Velice těžké zahájit nějaký společný útok, protože jsou tady atomové zbraně. Nikdo asi tady nechce konflikt, který by přerostl do nějakého šíleného rozměru. Ale nicméně co se týká těch sankcí, které jsou v tuto chvíli vyjednávány, asi to je ten první a nejrychlejší věc, která by mohla bolet Putina. Opravdu tady už to padlo. To, co se děje v této chvíli, je pomalé a nedostatečné. Minimálně přístup od pana prezidenta Bidena jsme viděli, co včera Amerika vyhlásila, mohlo být rychlé, bylo to efektivní. A chápu, že Evropa je zkrátka společenství mnoha zemí, které se musí dohodnout, ale to podstatné, co by mělo bolet nejvíce, a říkal to myslím i Zdeněk Nytra, je právě platební styk. Který by mohl opravdu zasáhnout bankovní sektor velice tvrdě a mohl by to alespoň nějakou formou Putin pocítit. A za mě, proto já jsem viděl včera návrh toho usnesení, které se potom malinko posunulo. Já tady navrhnu jeho úpravu, ale avizuji, že možná bude ještě zpřesněna potom po přestávce, která pravděpodobně bude, ještě bude vylepšena. Ale zároveň nějaký návrh tady už v tuto chvíli máme, tak ho načtu. A já vám řeknu proč. Ten systém sám o sobě opravdu může znepříjemnit fungování Ruské federace. Může to reálně pocítit jejich fungování a mít dopad na občany, aby něco začali dělat a přemýšlet o tom, co se děje. K tomu jenom u toho kontextu, co bych dodal – já bych byl třeba i tvrdší. Já bych zakázal nejen platformu, která se týká mezibankovního styku. Já bych zakázal třeba i platební platformy pro platební karty – MasterCard, VISA atd.

To asi v tuto chvíli není prosaditelné, ale minimálně to první už bylo debatováno na Evropské radě. Naše vláda tuto pozici zastává. Takže já vlastně pouze podpořím stanovisko našeho pana premiéra. A v tomto kontextu bych ještě dodal jednu věc – není to pouze o té platformě, která je jedna, která tady byla jmenována, SWIFT, ale jsou i další alternativní platformy. Takže je potřeba taky zvážit to, že i to se dá nějakou formou obejít. Takže je potřeba, aby pouze ne tato hlavní platforma, ale i ty ostatní alternativní také byly zakázány pro využívání Ruské federace pod sankcemi. To bych byl rád, aby tady padlo, aby to také bylo v tom kontextu technickém vnímáno. Abychom opět neudělali nějakou velkou věc, která by neměla dopad. Proč bych chtěl, abychom to do toho našeho usnesení doplnili? Protože bych rád, abychom ho o to vylepšili. Nejsilnější emoce a co tady dneska byly, bylo vystoupení pana velvyslance. A zmínil dvě zásadní věci. O jedné už tady mluvil Marek, to znamená podpora opravdu v tom zbrojení samotném, a druhá věc je právě tento konkrétní mechanismus, aby byl nějakou formou zneutralizován. Neříkal to pouze pan velvyslanec, i pan Zelensky, pan prezident Ukrajiny, takže bych byl rád, abychom byli ambicióznější v tom našem usnesení, protože na rovinu, je to deklaratorní dokument, který může něco podpořit. Ale já osobně bych se sám za sebe styděl, kdybych tady tuto věc neřešil do velkého detailu, aby to bylo explicitně.

Takže já jenom tady, dostanete to za chvilinku na stůl, bych byl rád, aby se bod IV doplnil o třetí bod. A využívám ten původní text včerejšího návrhu. Takže pouze ho tady odcituji, budete ho mít za chvilku na stole. Je to věc, která není konfliktní pro nás, je to podpora naší vlády. A myslím, že kdokoliv rozumně přemýšlí, tak ví, že toto je to jediné zásadní, co by mohlo trochu bolet. To ostatní budou věci, které budou také mít nějaké dopady. A mě velice mrzí, že některé členské státy na úkor své ekonomické situace upřednostňují to, abychom tyto zásadní věci nepřijali. Takže jenom velice krátce to tady to odcituji. Ten samotný text budete mít na stole. Tak ten text, bude to:

„V bodě IV doplnit třetí bod, který zní:

„K vyloučení Ruské federace z platebního systému SWIFT a z mezinárodních organizací, zejména z Rady Evropy, jejíž pravidla Ruská federace dlouhodobě hrubě porušuje;““

Děkuji, nebudu tady více debatu, protože byla opravdu už plodná a všechno tady padlo, prodlužovat. A za mě avizuji, že ještě tento návrh možná bude vylepšen. A já ho podpořím, pokud bude. A také požádám o vaši podporu tohoto návrhu, děkuji.

