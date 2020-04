Senátor Wagenknecht: Ta kritéria budou velice citlivá

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedající, vážená paní ministryně, vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové.

Vždycky je problém být v té debatě až po několikáté, nebudu opakovat kolegy, protože ty body se tady hodně opakovaly. Jenom za mě řeknu věci, které podle mě by bylo také dobré ještě zmínit nebo vyzdvihnout.

První, to je taková věc, která s tím nepřímo souvisí, ale mě velice mrzí ten proces, který tady zmínil pan předseda na začátku, zkrátka já osobně tady už na třetí schůzi čekám, jestli vláda bude mít nějaký mechanismus pro tzv. dohodáře, paní ministryně nám řekla, že něco bude, pořád nic nemáme, asi na tom pracujete, což chápu. Je to o těch prioritách. Takže to, co je potřeba co nejrychleji, v tuto chvíli pro mě osobně, aby lidé měli na jídlo, aby zkrátka ti, kteří jsou nejpotřebnější, byli zabezpečeni, to pořád nemám, i když já chápu, že ta doba je hektická.

Úplně ve stejném režimu, jako řešíte jiné opatření, máme tady teď tento zákon, který rozvolňuje ta pravidla na dlouhou dobu. Chápu ten primární záměr, to chápu, nicméně si nemyslím, že to provedení je optimální. Takže to je ta první věc, že ty priority se podle mě míjí, já bych osobně měl radši na stole něco jiného, než tady máme v tuto chvíli.

Jasně, rouška, já se omlouvám. Já i normálně drmolím, já to vím. Tak... Druhá věc, kterou bych zmínil, ještě aby byla malinko vyzdvižena, to je ta argumentace evropským rozvolněním pravidel. Já si tím osobně opravdu nejsem jistý, že výklad ministerstva je ten, který je správný, máme tady i druhý výklad, ale ještě jednou, proč ta rozpočtová brzda byla přijata... Já to řeknu teď velice obecně, nebudu do těch paragrafů a detailů chodit. Protože právě v Evropě jsou státy, jako například Řecko, nebo jiné, které tu celou EU potom ohrožují v rámci svobodného rozpočtu, protože hospodařily zkrátka špatně. Teď je otázka, kdo to udělal, jak se rozhodl, ale to vedení toho státu minulými vlády přivedlo ty rozpočty do takových stavů, že už to pak řešíme na té evropské úrovni. Já nechci tady hodnotit, jak tato vláda nebo příští vláda bude hospodařit, my to nevíme, ale právě od toho jsou instituce, jako je tady zastoupena paní předsedkyní tato rada, která by to měla hlídat. Jak to já vnímám, proto se ten český zákon přijímal, abychom měli vyváženost těch názorů, aby pak někdy to nesklouzlo k tzv. populismu, kdy se zkrátka přijímají nějaká opatření v rámci rozpočtové politiky, naopak místo toho abychom chránili dlouhodobý strategický vývoj fungování toho státu, tak abychom se zkrátka v tu chvíli třeba, to neříkám opět vůči paní ministryni, protože ten zákon je na několik období, ale aby někdo to nezneužil v rámci toho, co se může blížit, tady navážu na mého předřečníka, a to jsou volby. Příští rok ty volby také budou, pak budou za další čtyři roky, nebudeme si nalhávat, že v rámci těch voleb vždycky je velké pokušení té vlády, aby peníze, které je možné uvolnit, uvolnila ve větším objemu, než by třeba mohl být názor právě rozpočtové rady, který by mohl ohrozit celé fungování dlouhodobé toho samotného státu. Takže z tohoto pohledu právě vidím to velké riziko, nechci říkat, že to vláda udělá, ale i to, co říkal tady pan Goláň, my jsme tedy řešili ty důchody, jiné věci, teď peníze nebudou. Bude velice těžké říkat, který výdaj v tom rozpočtu je ten správný. Já to nikomu nezávidím. V žádném případě. Všechny skupiny budou ohroženy. Bude velice těžké říkat, jestli přidávat nebo nepřidávat důchodcům, když na druhou stranu podnikatelé krachují a mnoho jich bude potřebovat opravdu podpory. Takže i toto bude potom samozřejmě prioritně, primárně odpovědnost návrhu rozpočtu vlády a potom parlamentu, dolní komory, samozřejmě. Ale i k tomu tady právě máme to, abychom tyto věci hlídali. A podle mého názoru, který je možná odlišný od ministerstva, tady ty možnosti, abychom ty věci, které řešíme v tuto chvíli, krizově, řešili už podle současného zákona. A tím se vrátím k tomu závěru, opravdu se mi nelíbí, že to v tomto režimu schvalujeme, nejenom proto, ale i proto, že tady jsou ta rizika toho možného zneužití, kdy my ten systém rozvolňujeme kvůli něčemu, co říkáme, že je hrozné, pod nějakým tlakem, i mediálně se to dá relativně dobře komunikovat, my potřebujeme mnoho peněz do ekonomiky a tak dále. Ale ona opravdu ta kritéria budou velice citlivá, aby se zvažovala.

A proč by tady neměl být orgán, který by dal konstruktivní, třeba i kritický konstruktivně názor k tomu, co se děje. Tomu nerozumím, už právě proto, že se mi nelíbí to, jak to děláme v tomto režimu, tak já budu hlasovat proti tomuto zákonu, doufám, že i vy ostatní také podpoříte tento názor.

Děkuji.

