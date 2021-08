Senátor Wagenknecht: V ČR nemáme pod nezávislým veřejným auditem všechny veřejné instituce

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vezmu obě stanoviska najednou, když je mám jako jeden zpravodaj, abych nechodil opakovaně.

Začnu výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Závěrem našeho jednání máte záznam, který máte opět k dispozici, nepřijali jsme žádné usnesení k projednávanému tisku. Měli jsme první hlasování. Při prvním hlasování byl návrh na schválení, kde dva senátoři byli pro, jeden proti, čtyři se zdrželi, tak návrh nebyl schválen. Poté byl návrh na zamítnutí, kde dva senátoři byli pro, dva proti, tři se zdrželi. Opět návrh nebyl schválen. A ještě jsme navrhli doprovodné usnesení, které pak tady budu číst, je schodné s doprovodným usnesením Stálé komise pro dohled, a to také nakonec nebylo schváleno. Dva senátoři byli pro, 0 proti a pět se zdrželo. Tak to je k našemu výboru.

Já velice krátce okomentuji to stanovisko komise pro dohled, protože paní ministryně to tady už všechno shrnula, tak abych to nebral do velkého detailu, za to děkuji. Velice krátce. Máme několik věcí, na které jsme poukázali. První je, že v ČR máme stále nedostatečné kompetence NKÚ, vycházíme tady z mezinárodní dobré praxe, to je minimálně Limská deklarace, nebo více deklarací, ke kterým se zavázala INTOSAI, což je mezinárodní organizace nejvyšších auditních institucí, jinými slovy, jsme asi jedni z posledních na světě, kteří nemáme kompetence a působnosti NKÚ v oblasti územní samosprávy a majetkových účastí. To jsou doporučení, která se stále opakují, protože veškeré veřejné prostředky veřejných rozpočtů by měly být pod nezávislým auditem, který v ČR zastupuje pouze NKÚ. Je to ústavní instituce, která by to měla vykonávat. Tak dále.

Dalším problematickým bodem, který jsme nějakou formou projednávali, poukázali na něj, že je problém právě s tím, že nemáme rozšířenou kompetenci v Ústavě, což jsme dnes tady ráno také řešili, a bez této kompetence by samozřejmě tento návrh byl v tuto chvíli bohužel mimo režim ústavního pořádku, a komise proto doporučila, abychom před projednáváním tohoto tisku projednali i novelu Ústavy. Tak to je k těm závěrům komise. Jenom bych to doplnil. Tady mám odlišný názor než můj předřečník, myslím si, že bychom měli hlasovat mezinárodní dobrou praxi, jednoduše v ČR nemáme pod nezávislým veřejným auditem veřejné instituce veškeré, které by měly být. Nikdo jim to poskytnout nemůže. V minulosti probíhala velká debata nad duplicitami kontrol, které tady jsou, a to chápu, že některé z vás jako starosty to může nějakou formou iritovat, nicméně my tady ty duplicity máme a ony hodně lidem vyhovují.

Když jsme vstupovali do EU, tak v rámci přístupové kapitoly 28 – finanční kontrola, proto, že nebyla kompetence NKÚ a nemohli bychom vstoupit a založit tuto kapitolu, byl přijat zákon o přezkum hospodaření územních samosprávních celků, které rádoby nahrazuje právě nezávislý audit. Ale tyto procesy nejsou nezávislé, protože jsou vykonávány ze strany ministerstva financí a ve vztahu ke krajům, nebo ze strany krajů a potom ve vztahu k obcím, to znamená, je tam určitá závislost a je tam politická ingerence, jednoduše, ministr zkrátka, pokud má pod sebou nějaké procesy a bude auditovat kraje, krajské úřady, je z nějaké politické strany, vedení toho kraje může být z jiné politické strany, jsou tam nějaké možné střety, a to je špatně. Takže jinými slovy, toto unie sice schválila jako čestné řešení, ale bohužel máme dodneška, nikdo ho nechce zrušit, protože tento kontrolní mechanismus není audit nezávislý, je to spíše konzultace a hodně lidem to vyhovuje.

K samotnému NKÚ. Ráno jsem tady navrhoval zařadit dnes na dnešní program novelu Ústavy, bohužel to neprošlo, takže bohužel si nemyslím, že tady není problém, že nemůžeme zákon projednat, že bychom nechtěli, ale nechtěl jsem projednat primárně Ústavu samotnou, teď už to tu projednat nemůžeme, takže bohužel je to odpovědnost i Senátu v tuto chvíli, což mě velice mrzí. Myslím, že to projednáváno mohlo být. A k tomu věcnému. Opět vidím jako ten návrh, který je nějaký kompromis, přišel ze sněmovny, také tomu rozumím, ale mohl to být první krok k tomu, aby minimálně majetkové účasti státu byly pod nezávislým auditem.

Jednoduše, pokud máte nějaký dopravní podnik, který je financován z veřejných prostředků, nebo státní firmu na úrovni velkých korporací, jako to třeba ČEZ a další. Není důvod, aby tam neprobíhal audit, který je opravdu nezávislý. Fungovat to nebude, bohužel tedy ČR opět ztratila tu šanci mít nastavený standardní mechanismus kontrolní, a ten bohužel dnes nebude. Jak jsem pochopil, ten návrh, který bude tady, bude asi nehlasovatelný, ale myslím si, že je to velká škoda a mě to velice mrzí.

Děkuji.

