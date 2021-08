Senátor Wagenknecht: V konečné fázi je trh deformovaný, je to špatně

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedající, i panu ministrovi za jeho reakci, která dneska byla věcná, bez emocí, a to já jsem mu za to velice vděčný. Jenom velice krátce. Tady několik předřečníků naznačilo věci ohledně toho mého pozměňovacího návrhu, tak krátce zareaguji. První pan kolega gesční zpravodaj Šilar. Jenom malinko doupravím, ten pozměňovák se týká pouze krmných a potravinářských věcí. Ničeho jiného, to opravdu je to, na čem se tady asi všichni shodneme, že to je špatně. Dokonce i s panem ministrem, což jsem velice rád, nebo s panem vicepremiérem, takže netýká se to biomasy, odpadu a jiných věcí. To opravdu je z toho vyjmuto. A já jenom řeknu, proč. To tady padlo i od pana Čunka, proč to bylo stáhnuto a pak načteno.

Já jsem připravoval původní pozměňovací návrh, který jsem i posílal členům podvýboru pro energetiku, který snižoval celkové objemy biopaliv kompletně. Nicméně po tom, co jsem se dozvěděl, že pan Šilar načte tuhle novelizaci a implementaci RED II, kterou jsem dostal až ten den ráno, a v ní byly definovaná právě biopaliva první generace, proto jsem na to čekal, a v této fázi se to pak změnilo tak, že tady vlastně ponižuji pouze první generaci na úkor druhé. Tak to nebylo nějakou formou na poslední chvíli, jak tady dneska probíhal ten předchozí tisk, ale bylo to věcně připraveno.

Logika je strašně jednoduchá, pochopitelná, stejná, ale nicméně jde o tu formu. To je jedna z věcí. A pak jenom velice krátce zareaguji i na paní předsedající k té RED II. Já bych možná měl žádost potom na pana gesčního zpravodaje, kdybychom mohli hlasovat o tom pozměňovacím návrhu hospodářského výboru a pak i ÚPV po částech. Já jenom řeknu jednu věc. Já si opravdu nejsem jistý, že ta implementace je stoprocentní. To, co tady už padlo přede mnou. Bojím se, že tam nějaká díra může být. Bylo to načítáno ve sněmovně, tam to spadlo kvůli tomu, že tam byla snaha o to, navýšit biopaliva na 8,8 u benzinu. Kvůli tomu to neprošlo sněmovnou. Máme to my tady a opravdu bych byl velmi obezřetný a u toho se ještě chci zdržet. Ne ve zlém, že nechci, aby se neimplementovalo, ale myslím si, že by tam mohly být velké problémy. Ale to rozhodnutí je na vás.

A jenom poslední věc, jsem opravdu rád, že i tady ze strany zástupce ministerstva padá, že biopaliva je velký problém. Já jenom ještě zopakuji, jsou tady alternativy, ale je potřeba na nich pracovat. A to je můj cíl. I proto ten pozměňovací návrh byl postupný. Za pět let na polovinu a na konci této dekády na nulu.

Nicméně protože vím a na rovinu, nechci ty kolegy, kteří by hlasovali, a mám iniciováno, že kdyby tady nebyla ta kompilace různých pozměňovacích návrhů, že by to podpořili. Jednoduše zkrátka, kdyby se dneska hlasovalo pouze o tomto, já nechci, abyste byli vystaveni tomu, abychom pod tlakem, který tady dneska je, kdy máme zpětnou vazbu, že když my vrátíme do sněmovny něco, co by sněmovna nepodpořila, toto by asi ne ve zlém, ale někteří poslanci, kteří jsou třeba i zaměstnanci holdingu atd., nemuseli podpořit. Neříkám to ve zlém.

Z tohoto důvodu, jak jsem říkal, nebudu to načítat, hlavně nechci, aby vy jste pak byli vystaveni tomu, že byste se zdržovali kvůli tomu, aby prošly jiné dobré věci, které zachraňujeme. Aby to pak třeba v nějakém politickém boji někdo mohl zneužít vůči nám, co nemyslím ve zlém, tak by se to mohlo stát.

Nicméně zároveň dám závazek, s panem kolegou Hilšerem jsme se o tom bavili s dalšími, že připravíme separátní pozměňovací návrh, který by se tohoto týkal. Bude to projednáno, jak chtěl pan vicepremiér, a za mě prostor tady pro to zkrátka je. Pokud je např. jádro bezemisní, jak říkal pan premiér, je možné započítávat elektromobilitu, která tady bude do budoucna, a ta sama o sobě nám už velkou část tady těchto problémů řeší. Je možné to nahradit a není s tím vůbec žádný problém.

Takže už nebudu zdržovat. Jenom ještě možná jedna krátká věc, jsme objektivní. Kolega Čunek se tady bavil o dotacích na biopaliva první generace. Opravdu to tak není, pan premiér nebere dotace na to, že dělá řepku, kterou pak spalujeme v motorech. Jsou tam nepřímé dotace zemědělcům, kteří vyrábějí, dostávají na hektar nepřímou formou a je tam nějaké daňové zvýhodnění. Není to přímá dotace, ať jsem objektivní. Nicméně v konečné fázi je trh deformovaný, je to špatně. Ano, pan premiér tam má polovinu trhu v tuto chvíli, ale mně už nejde o pana premiéra, který má mnoho jiného byznysu. Mně jde o to, že to je věc, která je špatná, škodí přírodě, ekologii, potravinářskému trhu a je to celé špatně.

Tak jenom avizuji, nebudu načítat, ale budeme dělat separátní pozměňovací návrh, který uděláme třeba na nějaké příští schůzi. A děkuji za tu věcnou debatu i za tu shodu, že biopaliva první generace nesnižují emise CO2. Je to zkrátka špatná věc, která historicky vznikla a není dobré v ní pokračovat.

Děkuji.

