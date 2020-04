Senátor Žaloudík: Vyšetřujme taky trošku ten virus...

reklama

Já skoro váhám se přihlásit, protože minule z toho byla patálie, tak se asi nemám hlásit, ale také jsme ve skluzu, to říká tady pan vážený kolega Dienstbier, tak jako minule. Jenom prosím vás, trochu metodicky, a to bych chtěl podpořit pány kolegy z akademie a tak, tak když jsme si všichni koledovali o to, že internet má být otevřený a že to nemá být nijak čištěno a že jsme otevření, no tak jsme otevřeni samozřejmě všemu. Moudrým věcem, pitomostem, novým poznatkům, kdečemu, dezinformacím. Někdo si to umí přebrat, někdo si to neumí přebrat, může to šířit uspokojení i strach, ale co bychom měli asi umět tady zase na té české úrovni, maje skvělou Akademii věd a kdejaké kapacity, tak když už vyšetřujeme ty občany na ten virus, tak vyšetřujme taky ten virus trošičku, jo? Abychom nemuseli reagovat na ty či ony zprávy, nasekvenovat si tu promotorovou sekvenci první není až takový problém, pokud máte virus. Tak my se pídíme po tom viru, řeknu vám, jaký je stav. Při 230 mrtvých a 7,5 tisíce otestovaných jsme zatím se dobrali ke 3 virům. Dva jsou od nás z ústavu, o těch jsem mluvil minule, tak ty jsou v biobance, a jeden se nám podařilo získat z Plzně. Takže dramatický nedostatek těch virů pro tu vědu, kdybyste to chtěli sekvenovat a nechtěli to zkoumat tedy jenom v tom internetu.

Samozřejmě fáma může být jakákoliv, kdo to tam nasadil a jestli netopýrem nebo vědci, uniklo, neuniklo, to jsou všechno fakt dohady, nemá to účel řešit. A je dobré se podívat, jestli to tak je. Máme na to vědecké kapacity. Druhá věc, takové ty populační studie stran těch roušek, lidi se začnou více ptát, jak moc to brání, že jo, v tom. Tak taky bychom měli zkusit, jde to experimentálně, co která rouška zachrání proti čemu, protože pořád je tady 45 tisíc chřipek i v tomto dvoutýdnu, protože každé dva týdny máte report ze Státního zdravotního ústavu. V únoru tady bylo 180 tisíc chřipek plus další infekce, vloni byla spalničková epidemie, taková začínala a skončila. Tak pokud ta rouška fakt jako perfektně chrání, tak to budeme asi muset celoplošně doporučovat i v těch jiných epidemiích, protože i tam je 58 mrtvých a tak.

Takže já bych byl proto, abychom si hráli s našimi fakty. A ten internet pozorovali, on je inspirativní, já bych bez něho už nechtěl být, ale že bych naběhl na kde co, to taky ne. A o těch 5G sítích nevím, vím, že o těch koncentrovaných samozřejmě mikroenergiích toho víme málo, ale to platilo už v době mobilů a mozkových nádorů a nevím čeho všeho dalšího. A jestli se k čemu dobereme, nedobereme, to nevím. K té ochraně kosmu a proti kosmu a nás kosmu, tak jo, asi jo, ale já bych to řešil furt v té České republice kapacitami, které máme. Protože je špatně, když naši páni profesoři, akademici, od rána od 8 hodin byla vědecká rada pana ministra, by měli citovat nějaké zprávy odněkud, když máme kapacity na to se v tom začít rozebírat. A máme samozřejmě kapacity na ty statistické přehledy, máme i kapacity na ty molekulární detekce, takže vzhůru do práce, je to inspirativní období, nová příležitost, děkuji moc.

