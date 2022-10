Senátorka Chalánková: Může dojít k zhroucení informačních systémů

reklama

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Respektuji to, co se odehrálo včera na výborech, zúčastnila jsem se jednání VHZD, který je k tomuto bodu výborem garančním.

Chtěla bych upozornit na ty pozměňovací návrhy z dílny poslanců, které se týkají humánní, tedy té části ministerstva zdravotnictví.

Pokud jde o nestandardní způsob zajišťování, lze to nazvat nestandardní, nicméně potřebný, v tuto chvíli způsob zajišťování léků proti covidu do těch lékáren, aby byl k ambulantnímu použití co nejdříve. To je ten hlavní důvod, proč tento tisk projednáváme to rychle. To lze pochopit, to lze respektovat. Nicméně je možné, že v budoucnosti se tímto způsobem budou posunovat i jiné léky nebo očkování, ale je tam tedy ta podmínka souhlasu vlády, pokud to říkám správně. Takže to je jedna část.

Pokud se týká etických komisí, to je v pořádku. Ale ten třetí pozměňovací návrh, poslanecký pozměňovací návrh č. 904, který byl přidán k tomuto tisku v Poslanecké sněmovně, tedy skupinou poslanců, je poměrně komplikovaný.

Na upozornění Úřadu pro ochranu osobních údajů, který vydal původně striktně negativní stanovisko k celému tomuto pozměňovacímu návrhu, došlo k novému projednání pana ministra, pokud to říkám správně, tedy s Úřadem pro ochranu osobních údajů, kde došlo k posunu tohoto stanoviska. Tento úřad, protože jsem si vyžádala toto stanovisko, rozdělil své stanovisko do dvou částí. Ty části, které byly neutrální, byly schváleny zemědělským výborem v Poslanecké sněmovně. Pokud jsou tedy schváleny jako dočasné řešení, nezbytnou podmínkou je pro hygienické registry přijmout zákonnou úpravu naplňující požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Tak se to střídá, takže máme tam stanoviska vždy buď negativní, nebo neutrální, s tímto požadavkem.

To je ten problém, protože my pokud přestaneme od 1. 1., kdy vejde v účinnost tato novela, tak vlastně přestaneme dávat informace ze systému do SÚKL, kde paní ředitelka Storová nám zcela legitimně vysvětlila, jakým způsobem jsou nyní tato data do SÚKL zadávána, v jaké návaznosti, jaké moduly mají, s čím souvisí atd. To vše vzniklo za nemalých finančních nákladů státu.

Pokud by došlo k tomuto přesunu, zde je velice zajímavé, že nemáme vyjádření, nebo máme, ale neformálně, protože nemáme vyjádření legitimní ve smyslu řádného projednávání vládní cestou, kdy nedocházelo tedy k těm připomínkovým místům tak, jak by si rozhodně tento návrh zasloužil. Máme zde z ministerstva vnitra velmi riskantní upozornění na rizika, která mohou nastat. Pokud byste chtěli, mám k dispozici toto stanovisko, nicméně souvislost s ICT, tedy s počítačovými systémy ve zdravotnictví, oficiálně nevydávají, protože k poslaneckému návrhu na změnu již jednou schváleného řešení se odmítají vyjádřit, protože tento návrh neprošel standardním postupem. To je to, čeho se obávám, na co upozorňuji, pokud by došlo k tomu exportu dat přes ISIN až zpětným způsobem na SÚKL, tak se obávám, že ten časový harmonogram vzhledem k účinnosti zákona od 1. 1. 2003 hrozí tím, že může dojít k zhroucení těchto informačních systémů, že nebudou ty řádné informace nakonec fungovat vůbec, ani takové, které fungují doposud. Takže na to bych chtěla upozornit. Pozměňovací návrh sice možný je, ale nechci ohrozit dostupnost těch léků proti covidu v té první ambulantní linii. Proto upozorňuji plénum na tento způsob, který považuji za nesprávný, nestandardní a vysoce rizikový.

