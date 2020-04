Senátorka Chmelová: Bromovaný zpomalovač hoření se kumuluje především v živočišných tucích

reklama

Děkuji za slovo, dobré ráno, pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové. Já jsem se jako zpravodajka nepřihlásila, protože jde jenom o konstatování toho, co máte napsáno před sebou, že náš výbor jednomyslně také doporučil přijetí ratifikace této smlouvy. Já bych se zde chtěla vyjádřit sama za sebe, a to tady k tvrzení pana ministra, že to nemá praktický dopad v ČR. Tak já jsem tady chtěla jenom upozornit, samozřejmě to přijetí nemá žádný praktický dopad, ale tyto látky mají praktický dopad a stále se nás týkají. Jde hlavně o ten zmiňovaný hexabromcyklododekan alias bromovaný zpomalovač hoření. To už vám určitě něco řekne. Já bych chtěla upozornit, že tato látka byla v ČR významným aditivem do polystyrenu, který se používal při zateplování budov. Přidávala je do těch polystyrenů firma Synthos Kralupy nad Vltavou. Jak již zaznělo, samozřejmě je to dnes již zakázané, ale nelze vyloučit, že jsou ještě nějaké zásoby takového polystyrenu u nás nebo také nelze vyloučit, že by někdo takový polystyren k nám se pokoušel dovézt. S takovým polystyrenem budou problémy, až doslouží, až se budou třeba ty staré budovy rekonstruovat, a bude nutné s ním naložit jako s odpadem. Protože půjde o odpad nebezpečný. To už nereguluje Rotterdamská smlouva nebo úmluva, ale Stockholmská úmluva, odpady pak Basilejská úmluva.

Já chci říct, že to je správně, že to přijímáme, protože ta Rotterdamská nás pomůže ochránit právě před tím případným dovozem, případně dalších výrobků. Jenom informaci, jak je pro nás tato látka nebezpečná. Ona se totiž kumuluje v životním prostředí především v živočišných tucích, skrze ty živočišné tuky se dostává i do našich potravin. Převážně jde o ryby, kde se může ukládat, já jenom bych chtěla říct, že v tomto se to sleduje, sledují se výzkumy, jak právě výskytu u ryb, tak se případně sledují i říční kaly a sedliny, abychom měli informace, zda tato látka se zde vyskytuje. Já nepochybuji, že ministerstvo má i zpracované právě další postupy, aby tato látka, v případě, že se skutečně ještě u nás vyskytuje, tak s ní bylo skutečně nakládáno v tom cyklu jejím životním jako s nebezpečnou látkou i v případě jejich odpadu. Děkuji.

