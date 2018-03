Senátorka Chmelová: Stravenky - příležitost pro obchodníky s chudobou

25.03.2018 18:21

Způsob vyplácení části dávek na živobytí ve stravenkách je nutno co nejdříve opustit. Nejenže neplní to, co si od něj navrhovatelé slibovali, ale stává se nástrojem ponižování a novou příležitostí pro obchodníky s chudobou.