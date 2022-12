Senátorka Horská: Konečně jim sáhneme na ty velké důchody

reklama

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové. Já bych chtěla, aby tady zaznělo, že jsem za tento návrh zákona hodně vděčná, protože se pohybuji v sociální oblasti už dlouhé desítky let. S těmi příspěvky a odměnami a důchody pro ty nejpotřebnější to nebývá úplně jednoduché. Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 62% Ne 38% hlasovalo: 9525 lidí

Jsem ráda, že tato vláda nejenom o tom mluví, ale poměrně rychle, i když jí vyčítá kdekdo kdeco, dala najevo, že si váží toho, že někdo se vzdá své kariéry a vychová dítě. Ač o tom tady hovoříme, realita je taková, že rozdíly mezi důchody mužů a žen jsou až 3000, to takzvané výchovné může v tuto chvíli, ať už je to přiznáno pečující osobě, muži či ženě, ten důchod srovná. Byla tady o tom řeč. Já za to chci poděkovat, protože si myslím, že to lidé v terénu vnímají, protože pokud se bavíme o jakékoli důchodové reformě, potřebujeme ty lidi, kteří pracují, do toho systému prostě a jednoduše odvádí. Ty děti, je to nic nového pod sluncem, se nám dnes nerodí. Jsem ráda, že k tomuto gestu dochází. Pak jsem ráda za ten morální počin. Jistě tato vláda nenese vinu za to, že už dávno jsme s těmi komunistickými pohlaváry ve jménu obětí totalitního režimu, ve jménu těch, co nemohli studovat, ve jménu těch, co byli zastřeleni třeba při nelegálním přechodu přes hranici, přinášíme něco, že konečně jim sáhneme na ty velké důchody. Já za to chci moc poděkovat, protože si myslím, že to k tomu vyrovnávání se s minulostí patří. My jsme to byli těm lidem, kteří už se toho třeba ani nedožili, ale mají své rodinné příslušníky, tak jsme jim to byli dlužni. Za to děkuji podruhé.

Jediné asi upozornění vůči vládě, vůči panu ministrovi. Nebude to úplně jednoduchá agenda v ÚSTR, bude to velké bádání, protože jsme s nimi, včera to řekl krásně pan bývalý senátor, bývalý místopředseda Senátu Liška, že ten ústav je vlastně naše dítě, jenom abychom to dítě upozornili na to, že to bude možná zahlceno jednou aktivitou, tak spíš aby se to nezpomalilo, protože víme, že ti, kterých se to týká, jsou také ve vysokém věku. Jenom na to takhle upozorňuji. Vy si s tím jist budete vědět rady.

Z tohoto posledního bodu plyne i má další obava směrem ke kolegovi Nytrovi. Myslím si, že tady nikdo nepochybuje v obou komorách o tom, že by si záchranáři nezasloužili to, o čem se dnes bavíme, to, že výchovné je na místě, to, že se budeme vyrovnávat se svojí neblahou historií. Nicméně mezi těmi lidmi, kterých se to dotkne, můžou být kamarádi pana prezidenta. To je to veto, o kterém se zmiňoval pan ministr. Toho my se obáváme. S tím, milý kolego Nytro, prostřednictvím pana předsedajícího, se obávám, že ani my nic neuděláme, nebo jestli na to máte patent, OK, ale já se obávám tohoto okamžiku, který tady může zamíchat těmi kartami, o kterých se dnes bavíme.

Ač jsem nechtěla, protože ty technikálie je to, co vás nejvíce nudí, ale já to musím v tuto chvíli, budu to číst, omlouvám se, co by způsobilo, kdyby... Kdyby ta účinnost byla odložena. Protože ministerstvo práce a sociálních věcí nevládne žádným kouzelným proutkem, ono už na ty důchody musí být, na to vyplácení, na to nové vyplácení, musí být nějak nastaveno. Dovolím si detail z toho, co nás čeká po novém roce, co by nás čekalo, kdybychom nestihli schválit do konce roku tento návrh zákona.

Odklad účinnosti znamená tedy, že u více než 60 tisíc osob by nárok na výchovné od 1. 1. 2023 v jiné výši nebo vůbec než od účinnosti a nešlo... Pardon, jestli jsem se do toho nezamotala... Osob by byl nárok na výchovné... Ano, říkám to dobře, je to složité. Od 1. 1. 2023 v jiné výši nebo vůbec než od účinnosti a nešlo by provozně zajistit včasné zpracování, lze tedy očekávat silnou reakci, protože se jedná o vdovy a invalidní osoby, tedy o velmi citlivé osoby. Vdovy, které pobírají vdovský důchod v plné výši, krácený starobní důchod, je jich 30 tisíc, u nich podle existujícího znění je nárok na výchovné krácené zpravidla na polovinu na 250 korun na dítě. Pozměňovací návrh ze sněmovny přiznává ale výchovné v plné výši 500 korun. Protože změna už provozně není zásadně možná, dostali by v lednu, příp. déle, podle účinnosti, výchovné navíc. ČSSZ by jim tuto částku musela následně odečíst od dalších výplat důchodů. Invalidní důchodci, u kterých došlo v 65 letech k automatické transformaci na starobní důchod, jedná se rovněž o více než 30 tisíc žen, u nichž podle existujícího znění zákona se nárok na výchovné přiznává na základě žádosti jen v případě, že splní nárok, v Poslanecké sněmovně jste to v dobrém vylepšili, že na základě poslaneckého návrhu ze sněmovny se přiznává výchovné automaticky a všem, i těm, kdo podmínky nároku na starobní důchod nezískají. ČSSZ by musela vypustit tuto skupinu z navýšení k 1. lednu a po účinnosti by ručně důchody zvyšovala, což by trvalo několik měsíců. Tolik moje informace. Myslím si, že to tady zaznívá, že se budeme stejně muset zabývat důchody do budoucna, že budeme muset vybírat ty náročné profese, že tam možná budou i profese, o kterých dnes ještě ani nevíme, protože zatím v těch našich očích jsou to ty těžké, fyzické, ale že ten zákon nám tady prostě ještě hodně karet otevře, budeme se o něm dlouze bavit. Děkuji za pozornost.

