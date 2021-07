Senátorka Horská: Ženy před sterilizací podepisovaly jakýsi obecný souhlas s operací

reklama

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážená paní poslankyně, kolegyně, kolegové, já děkuji svým předřečníkům za tyto příspěvky. Opravdu téma sterilizací je dalším z temných zákoutí naší komunistické minulosti, ale jak vnímáme nejen ji, je to problém, se kterým se setkáváme do současných dnů. A asi jsme v tuto chvíli rádi, v jakém koutě světa žijeme. Je to něco, co z dnešního hlediska podle mého soudu musíme jednoznačně odsoudit. A já jsem to udělala a děkuji i vám, kteří jste se zúčastnili setkání s oběťmi sterilizací v Senátu. Zhruba před 3 týdny jsme tady měli dotčené osoby a bylo to velmi silné setkání.

Teď se může bavit nad tím, jak tento čin odčinit, jak tyto postižené ženy alespoň symbolicky odškodnit. To, co máme dnes na stole, je, a vnímám to jako solidní kompromis, které i samy postižené ženy a, jak už bylo řečeno, v několika případech i muži vítají. Já zde nechci rozvádět také žádnou podrobnou debatu, protože jsem vnitřně přesvědčena a vedou mě k tomu i rozhodnutí všech tří výborů, že v této komoře máme většinovou shodu na podpoře tohoto zákona, ale chci, aby i tady na půdě senátu zaznělo, že pravidla získávání svobodného a informovaného souhlasu byla porušována. I když tehdy platila jiná pravidla než dnes, ale je to velice aktuální problém, který se dotýká všech oblastí našeho života. Ty informace opravdu hrají velikou roli. A vedlo to tedy k provádění sterilizací v rozporu s právem. A tím docházelo k závažným zásahům do práv osob, jejich tělesné integrity, soukromí a rodinného života. Když nám ty ženy opravdu sdělovaly své příběhy, jak to jejich život ovlivnilo a jak ty, které byly uměle sterilizovány, pak vlastně se zase pokoušely mít rodinu, mít potomky. A musel jít třeba na umělé oplodnění. Tak ta ironie toho osudu je opravdu veliká. Na závažnost tohoto tématu poukázal již v roce 2005 veřejný ochránce práv. Právě úřad ombudsmana přišel na to, že většina z tehdejších více než 80 stížností, která k nim došla, ukazovala, že sterilizace byly provedeny v rozporu s platnými zdravotnickými předpisy. Ve výpovědích žen se objevovalo například to, že ženy podepisovaly souhlas se sterilizací jen několik desítek minut nebo pár hodin před porodem dítětem, nebo že podepisovaly jakýsi obecný souhlas s operací. To určitě není možné považovat za platný informovaný souhlas. Často na ně byl vyvíjen tlak, hrozeno odebráním dalších dětí či sociálních dávek. Z podkladů veřejného ochránce práv čteme i to, že v období komunismu zde prostě byl tlak na omezení počtu dětí u sociálně slabších rodin, které byly označovány za problémové, nežádoucí a nepřizpůsobivé. Ochránce doporučil přijmout určitá reparační opatření. Dále navrhl přijmout novou právní úpravu, která by jasně vymezovala náležitosti informovaného souhlasu. Náš kabinet se poprvé omluvil veřejně v roce 2006. S tímto poslaneckým návrhem zákona velmi souzním. Protiprávní sterilizace je zásahem do osobnosti práv pacientek a je třeba těmto obětem přiřknout přiměřenou zadostiučinění. Tím nemůže být pouze omluva, protože důstojnost pacientek byla hodně snížena. Vítám tedy snížení práva na náhradu nemajetkové újmy v penězích. Ráda bych vás také proto, milé kolegyně, kolegové, poprosila o podporu tohoto zákonu zákona – přiznat těmto obětem odškodnění, symbolicky se jim omluvit, to je to nejmenší, co pro ně po těch letech můžeme udělat. Osobně i toto považuji za důležitý krok v našem vyrovnání se s komunistickou minulostí a s režimem, který v tomto případě postupoval tak trochu eugenicky, když se hovořilo o ozdravení populace, který omezoval práva některých svých občanů a který jednoznačně jednal protiprávně. Očekává se, že se ozve zhruba 400 až 500 žen, nebo obětí – i mužů. A myslím, že tady dnes nezaznělo, že to bude 300 tisíc na osobu. Děkuji vám za pozornost.

Mgr. Miluše Horská BPP



místopředsedkyně Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátorka Horská: Musíme se postavit za ty nejzranitelnější osoby v naší společnost Senátorka Horská: Sympatická na německém modelu je i rychlost vyplácení Jelínková (KDU-ČSL): Dětské skupiny nejsou potřeba jen ve velkých městech Senátorka Horská: Rodiny pečující o autisty budou mít o něco jednodušší život

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.