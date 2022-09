Senátorka Jelínková: Doufám, že vláda bude slyšet na doporučení, která tady zazní

reklama

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové,

my jsme se tady dnes sešli a naplňovali si toto plénum, abychom s představiteli vlády tady jednali o cenách energií. Abychom, jako senátoři, přinesli svoje připomínky z těch našich senátorských obvodů právě směrem k vládě. Možná to mnozí z nás děláme už jako soukromě, není to na veřejnosti. Tady je možné třeba i veřejně tady to věci přednést. A jsem ráda, že jsme alespoň část tedy věcí stihli, ale chápu, že vláda je velmi vytížená, ale že jsme stihli i třeba za jejich přítomnosti některé připomínky přednést.

Mnohé věci, které jsme jim chtěli říci, se vlastně vyřešili v tom včerejším zasedání vlády. A jsem ráda, že vláda se rozhodla a zastopovala ceny energie a plynu, že budou zastropované jak pro domácnosti, tak pro malé podnikatele, střední podniky, a tak i pro veřejný sektor. To ještě i vlastně směrem ke kolegyním, paní senátorce Vítkové, že vláda se dohodla, že bude veřejný dodavatel určený státem, který bude právě tomuto veřejnému sektoru, nemocnicím, ale i neziskovým organizacím, školám atd. dodávat energie za tyto přijatelné ceny, na kterých se nyní domluvila.

Ale pořád máme tady ještě jeden otazník, a to je ten velký průmysl, velké podniky. Já třeba například z našeho obvodu, přímo z mé rodné Bystřice pod Hostýnem, máme tam velkou továrnu na ohýbaný nábytek, která má přes 600 zaměstnanců. Jsou závislí na elektrické energii. A je to i firma, která se snaží být energeticky zodpovědná svým zpětným odběrem, recyklací odpadu atd. Ale říkali, že to hlavní, co by potřebovali, je předvídatelnost. Já věřím, že vláda se bude snažit zítra udělat nějaké rozhodnutí, které pomůže i tomuto velkému průmyslu.

Jestli půjde cestou zastropování cen nebo kompenzací, to si já netroufám teď ani odhadnout. A oni snad mají k tomu všechny instrumenty a informace. Ale hlavně by v tom měla být ta předvídatelnost. Oni potřebují, tyto firmy, aby byly konkurenceschopné jak pro Asií, Amerikou atd. A aby byly opravdu konkurenceschopné. Já za sebe bych spíš přivítala možná to zastropování cen, které je, dle mého pohledu, právě splňuje tu podmínku té předvídatelnosti. I když si uvědomuji, že těch proměnných vlivů a vstupů má vláda před sebou hodně.

Že 100% předvídatelnost zřejmě nebude ani v tomto žádném případě. Ale byla bych ráda, kdyby toto patřilo mezi ty důležité body při jejich rozhodování. A k čemu bych se chtěla ještě přihlásit, toto jsou všechno velmi důležité kroky. Jak směrem k lidem, k běžným domácnostem, jak už říkám, k veřejnému sektoru, k podnikatelům, malým, středním firmám, tak my bychom měli ještě se dívat i do budoucnosti a dělat i ty další kroky.

Chci se tady teď jenom přihlásit k tomu, co už říkala paní kolegyně místopředsedkyně Seitlová a co jsme chtěli za náš klub předložit jako návrh usnesení. A to, aby byly co nejvíce podporovány právě obnovitelné zdroje energie, aby byl zákon schválen. Už se snad na něm začíná pracovat a připravuje se o komunitní energetice. To jsou věci, na kterých už by se mělo pracovat, aby i do budoucna ta naše závislost, bezpečnost a soběstačnost v energiích, abychom na to byli připraveni.

My jako samostatně nakonec toto naše usnesení, které právě vyzdvihuje jak obnovitelné zdroje energie, tak tu komunitní energetiku, nebudeme předkládat. Budeme se přiznávat dohromady k usnesení, které zřejmě bude načteno, protože součástí toho jsou i ty body, které jsme chtěli přečíst a načíst. A budu ráda, když je podpoříme. Doufám, i když tady tedy nemáme zástupce už vlády, že vláda bude slyšet na tady ta všechna doporučení, která tady zazní.

A já pevně věřím, že je odsouhlasíme a že i tím pohledem té předvídatelnosti, budu pořád opakovat, a takové jisté stability tady v tomto prostředí celkovém, i tom podnikatelském, aby bylo nastoleno.

Děkuji vám za pozornost.

