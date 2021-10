Senátorka Jelínková: Není vhodná doba, abychom poskytovatelům sociálních služeb komplikovali život

reklama

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové,

nyní několik bodů slíbených, abych zdůvodnila návrh na zamítnutí této novely zákona. Nutno předem podotknout, že celá obec sociálních služeb, jak poskytovatelé sociálních služeb, tak uživatelé sociálních služeb dlouho očekávají velkou novelu zákona o sociálních službách, která by především do toho systému zavedla stabilitu, předvídatelnost, především ekonomickou, která by reagovala už na výzvy dnešní doby. Reagovala by na aktuální potřeby uživatelů sociálních služeb. Nicméně ze strany MPSV za 4 roky k tomu nedošlo. Musím přiznat, že samozřejmě do toho vstoupila i doba covidová, takže některá doba nebyla příliš jednoduchá pro vytváření takovýchto velkých novel. Ale přesto 4 roky uběhly, a nedočkali jsme se toho vlastně všichni, i ti, kteří tuto novelu velmi očekávali.

Nyní je nám tedy na poslední chvíli předkládána poslanecká novela zákona tady v tomto znění. A já přečtu ty důvody. Aspoň některé z nich, bylo by jich ještě více, ale nechci zdržovat, proč navrhujeme zamítnutí tohoto tisku.

Tisk č. 157 i vzhledem ke končícímu volebnímu období Poslanecké sněmovny není již možné během projednávání v Senátu napravit. A to všichni víme. Je možné ji tedy pouze schválit, anebo zamítnout. Předložený poslanecký návrh v sobě skrývá příliš mnoho nejasností legislativních, ale především aplikačních problémů. Především je nerealisticky nastavena účinnost zákona od 1. ledna 2022. A vzhledem k termínu k dnešnímu dni projednávání tohoto tisku a při započítání všech dalších legislativních lhůt pro případný podpis pana prezidenta, jakož i dalších obvyklých lhůt, je více než pravděpodobné, že zákon by byl ve sbírce zveřejněn až někdy koncem listopadu nebo začátkem prosince.

Mgr. Šárka Jelínková KDU-ČSL



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Novela zákona navíc předpokládá vydání nařízení vlády a novelizaci prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., aniž by byly známy základní teze, které by měla vyhláška sledovat. Čili nezbytné prováděcí předpisy nejsou známé, ani dostatečně legislativně a technicky připravené.

Dalším problémem je nepřipravenost informačního OK systému MPSV, který je nezbytný pro nastavení nových registrací poskytovatelů sociálních služeb, jelikož mají vznikat nové sociální služby. Např. tím, že se některé slučují, jak už tady bylo řečeno.

Další nejasnosti, které tento zákon přináší v některých pasážích toho zákona, je např. zavádění distančního poskytování sociálních služeb, a to s účinností od 1. 1. 2022. A tady distanční forma poskytování sociálních služeb již byla v tomto roce schválena jinou novelou zákona. A byla tam daná jiná účinnost, tudíž máme stejnou formu s dvěma účinnostmi.

Dalším problémem a nejasností je zapsání nových druhů sociálních služeb, a to jsou centra duševního zdraví. Jestli si vzpomenete, když jsme projednávali zákon o zdravotním pojištění, kde byly přílepkem přidány i centra duševního zdraví, kde jsme jako Senát odkládali účinnost center duševního zdraví a nyní se nám objevují. Na jednu stranu je to v pořádku, že mezi sociálními službami jsou centra duševního zdraví, ale zase se tady míjíme s účinností tohoto druhého zákona. Dalším důvodem je – a ten už tady zmínila i kolegyně Anna Hubáčková i poradní orgán veřejného ochránce práv nás vybídl, abychom zamítli tento návrh zákona, protože je podle něj v rozporu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením.

Anketa Myslíte, že Parlament nakonec Zemana zbaví pravomocí? Jde o předpověď, ne přání. Zbaví 5% Nezbaví 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3005 lidí

Dále novela neobsahuje to potřebné, to, co jsem už zmínila na začátku, a to je financování sociálních služeb. Ale to samozřejmě nemůžeme očekávat od poslaneckého návrhu zákona, to mělo přijít ze strany ministerstva. Ale co je problémem a proč vám možná i někteří poskytovatelé sociálních služeb psali, abychom možná i zvážili schválení tohoto návrhu zákona, je i to, že vláda nepřistoupila za celé 4 roky k navýšení úhradové vyhlášky za stravu a ubytování v pobytových službách i v ambulantních a dalších sociálních službách. Nedošlo k tomu a víme, jak rostou ceny potravin, nyní i ceny energií, a není navýšena úhradová vyhláška.

Proto byla snaha dostat do této novely zákona trošku jinou cestou a netradiční právě navýšení těchto úhrad za stravu. Je to oprávněný zájem, ale bohužel jako celek tato novela, která přišla, kterou můžeme, jak říkám, pouze schválit, nebo zamítnout, není možné jít touto cestou. Nicméně chci tady slíbit i poskytovatelům sociálních služeb i všem dotčeným, že budeme vytvářet po ustavení nové vlády tlak na to, aby vláda a nový ministr nebo ministryně hned zvedli úhradovou vyhlášku, aby reagovali na ceny potravin a energií a umožnili sociálním službám opravdu fungovat bezpečně a stabilně s ohledem na všechny okolnosti.

Dalším důvodem, proč nemůžeme schválit tuto novelu zákona, je i to, že poskytovatelé sociálních služeb už si dávno žádají o dotace na příští rok. Jsou nastavené vyrovnávací platby na současný stav sociálních služeb, tak, jak jsou doposud v zákonu o sociálních službách uvedeny. Takže by to komplikovalo nejen tu registraci, na který není systém připravený, ale komplikovalo by to i žádosti o dotace poskytovatelů sociálních služeb.

Myslím si, že teď opravdu není vhodná doba na to, abychom poskytovatelům sociálních služeb, ale i uživatelům komplikovali život těsně před koncem roku s účinností takovéto novely zákona, která znejistí jejich financování, znejistí registraci nových sociálních služeb atd. Doufám, že stačí tolik důvodů. Já bych možná našla těch podrobnějších daleko více, ale to jsou asi ty nejzásadnější, takže vás z těchto důvodů žádám, abyste tuto novelu zákona, i přes některé pozitivní věci, které obsahuje, přesto zamítli.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Jelínková (KDU-ČSL): Bytovou nouzi musíme řešit systémově Senátorka Jelínková: Nemohu zavírat oči nad páchaným násilím na dětech, bezbranných a zranitelných Jelínková (KDU-ČSL): Chceme být sociálním svědomím vlády Jelínková (KDU-ČSL): Připravujeme novelu, která cílí na domácí násilí a násilí na dětech

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.