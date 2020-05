Senátorka Jelínková: Podporuji výplatu kompenzačního bonusu

reklama

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, paní ministryně, kolegyně, kolegové. Projednáváme tady pozměňovací návrh k zákonu č. 159/2020, o kompenzačním bonusu, který sice samozřejmě chvályhodně rozšiřuje okruh oprávněných osob čerpat kompenzaci v době pandemie osob, které zasáhla jejich podnikání a příjmy. Co je však na tomto zákonu těžko přijatelné, je, že do výplaty kompenzací zahrnul nepřímo i obce a kraje, které ponesou část těchto nákladů v podobě snížených příjmů ze sdílených daní. § 6 odst. 2 zákona o kompenzačním bonusu říká, že jde o vratku daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti.

Je-li vratkou, snižuje i balík peněz označených jako daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, který se pak dělí mezi stát, kraje a obce. Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu určuje, že krajům náleží 8,92 % a obcím 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. Tedy celou třetinu reálných nákladů na výplatu kompenzačního bonusu přenáší stát na územní samosprávné celky. Dle odhadů, to podtrhuji, že jsou to odhady, zatím by obce přišly o 11 miliard Kč a kraje až o 4 miliardy Kč. Samozřejmě vnímám tady argumenty, že bychom zpomalili výplatu kompenzačních bonusů dotčených osob, což není nic příjemného a zazněly tady argumenty proto, že je potřeba podpořit co nejrychleji tyto lidi a na druhou misku vah je samozřejmě potřeba si položit to snížení příjmů samosprávným celkům a teď bude na nás samozřejmě, jak jako Senát rozhodneme při tomto nelehkém rozhodování.

Chci předložit změnu – pozměňovací návrh, který by určoval, že se kompenzační bonus bude vyplácet pouze z části peněz, který jde do státního rozpočtu a nesnižuje rozpočty krajům a obcím. Skutečnost, že je kompenzační bonus postaven na principu daňového bonusu, resp. vratky daně, není pozměňovacím návrhem dotčeno. Navrhovaná změna se týká výhradně § 6 odst. 2 zákona, který však nemá již význam pro správu kompenzačního bonusu v užším smyslu a ani jeho označení za daňový bonus, ale jen pro rozpočtové určení takového výdaje. Co se týče přechodných ustanovení, je cílem vypořádat se právě se skutečností, že část kompenzačních bonusů již byla vyplacena. Předpokládám, že správci daně daňové bonusy vyplácí z účtu s předčíslím 713, což jsou účty daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. Avšak zákon o kompenzačním bonusu, ani jeho pozměňovací návrh nepředepisují, z jakého účtu má co být vypláceno. To je již čistě organizační otázkou pro správce příslušného rozpočtu, která neomezuje zákonodárce.

Na závěr chci říci, že podporuji výplatu kompenzačního bonusu všem dotčeným osobám a uvědomuji si potřebnost a potřebnost i rychlosti, ale nepodporuji, aby se spolupodílely samosprávní celky, obce a kraje. Na stole máte potom, pokud se dostaneme do podrobné rozpravy - o to bych vás samozřejmě chtěla požádat - předložený pozměňovací návrh můj, kolegyně senátorky a starostky Renaty Chmelové a senátora a hejtmana Jiřího Čunka, a budu ráda, pokud jej podpoříte a máte k dispozici také doprovodné usnesení týkající se toho, aby vláda nalezla jiné nástroje legislativní či opatření, kterým by případně dorovnala ztráty měst a obcí. Děkuji za pozornost.

Mgr. Šárka Jelínková KDU-ČSL



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Jelínková (KDU-ČSL): Budu prosazovat balíček opatření pro maminky. Ocenění si zaslouží Senátorka Jelínková: Vyměřovací denní základ by měl být navýšen již ode dne uzavření škol a vyhlášení nouzového stavu Jelínková (KDU-ČSL): Lidská solidarita a ochota dokážou pomoci více než kdejaká opatření Senátorka Jelínková: Předložená změna vychází z podpory platební schopnosti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.