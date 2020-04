Senátorka Jelínková: Vyměřovací denní základ by měl být navýšen již ode dne uzavření škol a vyhlášení nouzového stavu

reklama

Hezké dopoledne, vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové.

Já se přidávám k tomu, že to, co tady předkládá dneska paní ministryně, je určitě pozitivní zpráva pro všechny rodiče. Jsem vděčná za to, že došlo k posunu v mnoha oblastech, včetně zapojení i dohodářů do toho, že mohou čerpat ošetřovné, že je tam prodloužení podpůrčí doby a především zvýšení denního vyměřovacího základu ze 60 na 80 %. Nebudu už opakovat, že samozřejmě tady debata probíhala i v minulých týdnech. Paní ministryně se k tomu vyjádřila.

Jediné, co bych se jí chtěla zeptat, ale přesto mám už k tomuto přichystaný pozměňovací návrh, který vám leží na stolech, je, proč bylo určeno, i když to bude vypláceno zpětně, což vidím také jako pozitivní a kvituji s povděkem, od 1. dubna bude přiznán tento navýšený denní vyměřovací základ. Ale školy, pokud vím, byly uzavřeny už 11. března. A proto ve svém pozměňovacím návrhu, pokud jej kolegové uznají za vhodný a pustíme do podrobné rozpravy projednávání tohoto zákona, chtěla bych předložit pozměňovací návrh, kdy by bylo ošetřovné navýšeno již od tohoto dne. Ode dne uzavření škol, a to od 11. března, aby tak byl rodičům kompenzován výpadek příjmů.

Mgr. Šárka Jelínková KDU-ČSL



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Samozřejmě i když příjemci ošetřovného jsou i lidé, kteří pečují o potřebné osoby minimálně v 1. stupni závislosti, tak převážná většina jsou to právě rodiče s dětmi, kteří na to nebyli připraveni. Ze dne na den byly uzavřeny školy, rodina se na to nemohla připravit, mnohdy i druhý z rodičů řeší třeba i existenční problémy atd. Takže si myslím, že by bylo vhodné, kdyby byl vyměřovací denní základ navýšen již od dne uzavření škol a vyhlášení nouzového stavu, a to je od 11. března 2020.

Co se týká mateřských škol, jenom jak tady kolegové o tom mluvili, tak k tomu už také byly pozměňovací návrhy. Paní ministryně o tom ví, i my jsme předkládali, aby i rodiče jenom tím, že se rozhodnou z jakýchkoli důvodů nedat své dítě do mateřské školy, když nebyla uzavřena, mohou to být zdravotní problémy dítěte, může to být společná domácnost třeba s prarodiči atd., aby jim bylo přiznáno ošetřovné. Ale paní ministryně se zřejmě chystá na to odpovědět, takže to já jen chci k tomu dodat, že pozměňovací návrh i tímto směrem šel.

Takže to uzavřu. Požádám své kolegy, pokud by pustili do podrobné rozpravy tuto debatu, tak mám nachystaný pozměňovací návrh, aby ošetřovné bylo navýšeno již od 11. března 2020. Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Jelínková (KDU-ČSL): Lidská solidarita a ochota dokážou pomoci více než kdejaká opatření Senátorka Jelínková: Předložená změna vychází z podpory platební schopnosti Senátorka Jelínková: Ošetřovné na 60 % denního vyměřovacího základu je nedostatečné Jelínková (KDU-ČSL): Zachránit nás může ohleduplnost

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.