Senátorka Kovářová: Čekala jsem důchodovou reformu. A čekám dál

Nevylučuji, že je třeba už teď provést dílčí změny. Ale pak by ty změny měly ukázat, jak budeme postupovat dál.

Reforma znamená, že zapomeneme na to, co máme. A vymyslíme něco docela jiného. Něco, co dokážeme zaplatit a co bude navzdory poklesu porodnosti fungovat. Na co budeme mít. Dalšími a dalšími parametrickými úpravami dnešního typu se jen vytváří mlha, která má zakrýt, že se na skutečně komplexní změně důchodového systému vůbec nepracuje.

Čekala jsem důchodovou reformu.

A bohužel musím čekat dál.

Tahle změna totiž nebude stačit.

To jsem řekla v Senátu při projednavání novely zákona o důchodovém pojištění.

JUDr. Daniela Kovářová



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky