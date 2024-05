reklama

Tak je to se vším. Dobrou věc zregulujeme tak, že zmizí. I tady platí rčení, jak jsou cesty do pekla dlážděny dobrými úmysly. Všechny ty drahé protipožární dveře, co nedokáže slabší člověk otevřít, a další byrokratické podmínky, co znemožňují normální život a prodražují projekty. Ale tak to chodí, profesionální prosazovatelé dobra se nikdy nezamýšlejí nad potenciálními vedlejšími nechtěnými negativními efekty.

JUDr. Daniela Kovářová



