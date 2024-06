Senátorka Kovářová: Kritizuješ bezohledné chování některých cyklistů? Pak je to nenávist

Nesnesitelná lehkost slova "nenávist".

Kritizuješ bezohledné chování některých cyklistů? Pak je to nenávist. Chceš, aby dodržovali pravidla? Pak je to nenávist. Můj článek nebyl jen o cyklistech, ale také o společenské atmosféře, díky níž cítí mnozí kolečkáři nepostižitelnost. Kdyby automobilisté jezdili po pražských chodnících stejně suverénně jako dnes koloběžkář, taky by ses do nich opřela. Automobilový provoz kritizuje kdekdo. A cejch nenávistníka nedostane. Reakce toho pána dokazuje, že v současné společnosti jsou kolečkáři nekritizovatelnou elitou. Jen potvrdil má slova o nadlidech.

Další výtečník, který neumí číst. O slušných cyklistech, kteří dodržují předpisy, nebylo v mém článku ani slovo. Většina čtenářů to jistě pochopila. Jaká škoda, že porozumět psanému textu nezvládne redaktor MFDnes a hned mě obviňuje z nenávisti. Inu, ona se potrefená husa vždycky ozve.

Kdo chce číst, může ZDE.

JUDr. Daniela Kovářová

senátorka



