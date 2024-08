Senátorka Kovářová: Obhájce jako dobrý rétor, v závorce „dobrý manipulátor“

Dobrý den, pane ministře, kolegyně, kolegové, zrušení přísedících vypadá jako jednoduchá záležitost, ale je to velké téma v justici. Možná jste v poslední době také obdrželi maily, prosby různých institucí, jednotlivců, anebo přísedících, kteří samozřejmě nechtějí, aby to jejich působení u soudu bylo zrušeno. A pro mě je zásadní stanovisko Soudcovské unie. A vybavuji si velmi podrobnou debatu na ÚPV sněmovním, ve kterém prezident Soudcovské unie informoval o tom, jak je složité s přísedícími pracovat. Jak je těžké je najít, jak je těžké je motivovat. A jak v dnešní době jsou přísedícími takřka výlučně senioři. Což je logické, ale má to bohužel ten negativní efekt, že senioři odjíždějí v květnu na chatu a vracejí se z té chaty někdy v září, v říjnu, což způsobuje soudům obrovské komplikace, že pak ten soudce další hlavní líčení může nařídit až za půl roku. Není to jednoduchá otázka, jak by se zdálo z toho stručného vystoupení. Já o tom velmi přemýšlím a atakují mě různé skupiny zevnitř justice. A nakonec doporučuji Senátu a sama budu hlasovat ve prospěch toho návrhu. Za prvé proto, že s tím nástrojem náš stát neumí pracovat. Za druhé proto, že přece chceme, aby ministři přicházeli s úsporami ve svých resortech. A byť to není úspora velká, tak si myslím, že každá koruna ušetřená z peněz daňových poplatníků je v pořádku. A za třetí my máme přece veřejná hlavní líčení a ústní jednání, to znamená laický prvek ve smyslu toho pohledu na to, jak jednání u soudu probíhá, tady zůstane zachovaný. A pak vám řeknu ještě jednu osobní zkušenost z toho, jak vypadá hlavní líčení nebo jednání. Velmi záleží na tom, jestli je lepším rétorem právní zástupce, u hlavních líčení obhájce, anebo státní zástupce. A sami v sobě si můžete říct, koho znáte z obhájců a státních zástupců, to znamená, zda znáte spíš Tomáše Sokoly jako lidi znalé slova a schopné svým slovem ovlivnit přísedícího – a nalijme si čistého vína, že jste-li dobrý rétor, v závorce „dobrý manipulátor“, tak je jednodušší ovlivnit přísedícího než profesionála soudce, který vlastně už dopředu je připraven na všechny argumenty obhajoby. Anebo jestli znáte lepší rétory a manipulátory ze strany státních zástupců. A položce si otázka, jestli byste chtěli být obviněným, jestli byste chtěli být poškozeným, a jestli byste chtěli na té které straně stát. Jako obžalovaná bych chtěla mít laickou porotu. Chtěla bych ji mít složenou jenom laicky, jako ve Spojených státech. Jako občan vlastně bych chtěla, aby žádná možnost manipulace žádným účastníkem řízení neexistovala. Proto zvednu ruku pro tento návrh a doporučuji všem kolegyním a kolegům, aby tak učinili. Děkuji, že jste mě vyslechli a že má slova berete vážně.

