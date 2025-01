Senátorka Ludková: Křik o sv*ních je přiznáním, odmítání diskuse potvrzením

Český pokus o naši verzi Mccarthismu v podobě plukovníka Foltýna dává naději, že to dopadne tak nějak po našem, jenom s trapným pocitem a komickým nádechem vypůjčeným ze Švejka.

Ten americký hon na komunisty mezi roky 1947 - 1957 skončil tak, že se neodhalil ani jeden agent, za to se zničily tisíce kariér a udělalo zlo pro desetitisíce lidí.

Samozřejmě, pokud by lidé jako plukovník Foltýn dostali moc a nástroje, diskuse by skončila a důsledky by byly ještě horší. O tom nepochybuji.

Začalo by to tím, že by skončila diskuse. A s ní i demokracie.

Nebo se pletu, protože odbor strategické komunikace nám senátorům neposlal notičky tak, jako poslancům?

V reálu jsou všechny extrémy špatně na všech stranách názorového spektra. Křik o sviních je přiznáním, odmítání diskuse potvrzením.

I proto je třeba odmítnout gumový přílepek, který se do našeho právního řádu snaží propašovat něco, co tam od roku 1989 nemá být. Dětem nepatří do rukou sirky, novodobým inkvizitorům paragrafy jako je 318a.

A dotaz úplně bokem: máte ve svém okolí někoho, koho vystupování plukovníka Foltýna přesunulo z fanouškovství Putinovi alespoň do pozice neutrální? Alespoň jednoho prosím

Mgr. Vladimíra Ludková ODS

senátorka



